Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Защитник «Зенита» Мантуан может вернуться в Бразилию

вчера, 19:22

Защитник «Зенита» Густаво Мантуан, предположительно, готов к возвращению в Бразилию на правах годичной аренды.

По информации источника, агенты игрока рассматривают возможность такого перехода.

Контракт Мантуана с «Зенитом» истекает в 2027 году.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиЗащитник «Пари НН» Каккоев может перейти в «Локомотив»
Вчера, 18:55
Московский клуб проявляет интерес к полузащитнику «Ростова»
06 апреля
Агент Тикнизяна прокомментировал интерес «Леганеса» к игроку зимой
06 апреля
«Спартак» определился с будущим Зиньковского
06 апреля
В «Ростове» рассчитывают на Даниила Уткина в следующем сезоне
03 апреля
«Крылья Советов» хотят выкупить Зиньковского у «Спартака»
03 апреля
Сортировать
Все комментарии
Lbvfd
Lbvfd
вчера в 21:22
Правильно, надо немного разгрузить состав Зенита.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:13
Держать его не стОит, бразильцев и так некуда девать...
Capral
Capral ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 20:11
Очень правильные слова. Меня очень тревожит отсутствие товарища Лоцмана...
adekvat
adekvat ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 20:03
Титул не получит титул из за отсутствия нормального тренера и нормплбного руководства. Деньги есть ума ненадо.
протон
протон
вчера в 19:47
Почему бы и нет. В принципе пляжник уже "отработанный" по меркам Зинаиды Петровны. Денег заработал себе и всем правнукам на несколько поколений. Можно и в футбол поиграть уже.
Можно было бы ещё и с российским паспортом уехать наряду с Роем Джонсом, Малколмом , Депардье и другими сборниками.
Но тут как говориться не фартануло.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 19:44
Слишком много бразильских игроков в России
Bad Listener
Bad Listener ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 19:41
Я думаю это всё карма Соболева, он слишком сильно хотел титул и из-за этого весь Зенит его не получит)
Capral
Capral
вчера в 19:40
Ещё один бежит от уфимского "волшебника".
sihafazatron
sihafazatron ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 19:38
Обещали лёгкое чемпионство, а что-то пока не получается, вот и задумался парень
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 19:23
Только первая капелька солёной морской воды попала на палубные доски а этот уже лыжи мылит
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 