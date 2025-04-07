Защитник «Зенита» Мантуан может вернуться в Бразилию

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вчера, 19:22

Защитник «Зенита» , предположительно, готов к возвращению в Бразилию на правах годичной аренды.

По информации источника, агенты игрока рассматривают возможность такого перехода.

Контракт Мантуана с «Зенитом» истекает в 2027 году.