Защитник «Зенита» Мантуан может вернуться в Бразилию

Защитник «Зенита» Густаво Мантуан, предположительно, готов к возвращению в Бразилию на правах годичной аренды.
По информации источника, агенты игрока рассматривают возможность такого перехода.
Контракт Мантуана с «Зенитом» истекает в 2027 году.
Защитник «Зенита» Густаво Мантуан, предположительно, готов к возвращению в Бразилию на правах годичной аренды.
По информации источника, агенты игрока рассматривают возможность такого перехода.
Контракт Мантуана с «Зенитом» истекает в 2027 году.
Можно было бы ещё и с российским паспортом уехать наряду с Роем Джонсом, Малколмом , Депардье и другими сборниками.
Но тут как говориться не фартануло.
Можно было бы ещё и с российским паспортом уехать наряду с Роем Джонсом, Малколмом , Депардье и другими сборниками.
Но тут как говориться не фартануло.