Монга стал вторым самым молодым дебютантом в истории АПЛ

Нападающий «Лестера» Джереми Монга дебютировал в АПЛ в возрасте 15 лет.
7 апреля он вышел на замену в домашнем матче 31-го тура чемпионата против «Ньюкасла» (0:3).
Монга стал вторым самым молодым игроком в истории АПЛ. Ему было 15 лет и 271 день на момент дебюта. Младше был лишь полузащитник «Арсенала» Итан Нванери, сыгравший в возрасте 15 лет и 181 дня в 2022 году.
Тройку самых молодых игроков замыкает хавбек «Ливерпуля» Харви Эллиотт, дебютировавший за «Фулхэм» в возрасте 16 лет и 30 дней.
Парнишка действительно талантливый, в свои 15 выступает за команду U18 и он там один из лучших! Еще жду дебюта Лоренца Хатчинсона. Он форвард, может Нистелрой даст ему шанс, все же сам форвардом был, а вдруг выстрелит и на взрослом уровне!
Парнишка действительно талантливый, в свои 15 выступает за команду U18 и он там один из лучших! Еще жду дебюта Лоренца Хатчинсона. Он форвард, может Нистелрой даст ему шанс, все же сам форвардом был, а вдруг выстрелит и на взрослом уровне!