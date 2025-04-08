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Монга стал вторым самым молодым дебютантом в истории АПЛ

вчера, 08:46
Лестер СитиЛоготип футбольный клуб Лестер Сити0 : 3Логотип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл ЮнайтедМатч завершен

Нападающий «Лестера» Джереми Монга дебютировал в АПЛ в возрасте 15 лет.

7 апреля он вышел на замену в домашнем матче 31-го тура чемпионата против «Ньюкасла» (0:3).

Монга стал вторым самым молодым игроком в истории АПЛ. Ему было 15 лет и 271 день на момент дебюта. Младше был лишь полузащитник «Арсенала» Итан Нванери, сыгравший в возрасте 15 лет и 181 дня в 2022 году.

Тройку самых молодых игроков замыкает хавбек «Ливерпуля» Харви Эллиотт, дебютировавший за «Фулхэм» в возрасте 16 лет и 30 дней.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 10:54
Лестер совершил огромную ошибку, когда назначили Нистелроя на роль главного тренера. Нет у Рудда еще такого опыта, что бы помогать команде бороться за выживание! Но есть кое-что, за что ему можно сказать спасибо, это как раз то, что позволил почувствовать себя во взрослом футболе Монге!
Парнишка действительно талантливый, в свои 15 выступает за команду U18 и он там один из лучших! Еще жду дебюта Лоренца Хатчинсона. Он форвард, может Нистелрой даст ему шанс, все же сам форвардом был, а вдруг выстрелит и на взрослом уровне!
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:00
"Маленькому кораблю - большего плавания"!)
Гость
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