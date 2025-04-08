Монга стал вторым самым молодым дебютантом в истории АПЛ

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вчера, 08:46

Нападающий «Лестера» Джереми Монга дебютировал в АПЛ в возрасте 15 лет.

7 апреля он вышел на замену в домашнем матче 31-го тура чемпионата против «Ньюкасла» (0:3).

Монга стал вторым самым молодым игроком в истории АПЛ . Ему было 15 лет и 271 день на момент дебюта. Младше был лишь полузащитник «Арсенала» , сыгравший в возрасте 15 лет и 181 дня в 2022 году.

Тройку самых молодых игроков замыкает хавбек «Ливерпуля» , дебютировавший за «Фулхэм» в возрасте 16 лет и 30 дней.