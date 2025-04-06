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«Саутгемптон» вылетел из АПЛ за 7 туров до конца сезона — это антирекорд

вчера, 18:46
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)3 : 1Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптонМатч завершен

«Саутгемптон» проиграл «Тоттенхэму» (1:3) в матче 31-го тура Английской Премьер-Лиги.

Таким образом, «святые» потеряли математические шансы на сохранение прописки в АПЛ за 7 туров до конца сезона, что является антирекордом турнира. «Саутгемптон» набрал 10 очков и уже не сможет догнать «Вулверхэмптон» (32 очка), который идёт на 17-м месте.

Ранее антирекорд принадлежал «Дерби Каунти» в сезоне 2007/08, которые вылетели из АПЛ за 6 туров до конца сезона.

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Все комментарии
vz882fbc2dfp
vz882fbc2dfp
вчера в 22:10
Вылетели конечно с большим отрывом, без сопротивления
Schalke-04
Schalke-04
вчера в 20:04
Через сезон думаю вернуться.
матос
матос
вчера в 19:33
Святые лифтёры ....
shlomo
shlomo
вчера в 19:30
Соскучились по шипу.... так что даже опережая события туда попали.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 19:29
святые в этом сезоне откровенно плохи! те же трактористы смотрятся на порядок лучше..
даже удивительно как они с чемпионшипа смогли выйти?!?
112910415
112910415
вчера в 19:12
у каждого свои рекорды !
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 19:08
Молодцы! Антирекорда тоже надо достичь!
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:05
Что бы так - это ещё и очень постараться надо...)
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:01
К этому все и шло и я не удивлен!
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