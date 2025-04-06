«Саутгемптон» вылетел из АПЛ за 7 туров до конца сезона — это антирекорд

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вчера, 18:46

«Саутгемптон» проиграл «Тоттенхэму» (1:3) в матче 31-го тура Английской Премьер-Лиги.

Таким образом, «святые» потеряли математические шансы на сохранение прописки в АПЛ за 7 туров до конца сезона, что является антирекордом турнира. «Саутгемптон» набрал 10 очков и уже не сможет догнать «Вулверхэмптон» (32 очка), который идёт на 17-м месте.