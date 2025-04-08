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Защитника «Зенита» Алипа признали лучшим спортсменом года в Казахстане

вчера, 18:41

Центральный защитник петербургского «Зенита» Нуралы Алип был признан спортсменом года в Казахстане по версии Metaratings Top Awards – национальной премии, учрежденной в сфере спорта и бизнеса.

На награду также претендовали хоккеист Никита Михайлис, выигравший Кубок Гагарина-2024 с магнитогорским «Металлургом», и непобеждённый боец UFC в полусреднем весе Шавкат Рахмонов.

Премия Metaratings Top Awards проводится с 2024 года с целью отмечать лучших представителей спортивного и делового сообщества Казахстана. Победители определяются в два этапа: сначала открытое голосование формирует список из пяти финалистов в каждой номинации, а затем экспертное жюри выносит окончательное решение.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 20:49, ред.
У казахов национальная премия имеет английское название ? Блин..., во чабаны продвинулись!!
Lbvfd
Lbvfd
вчера в 19:36
В Казахстане спортсмен года, а в Зените так себе, посредственный.)
c3gh26tcnste
c3gh26tcnste
вчера в 18:58
Где бы он был без Зени
Vilar
Vilar
вчера в 18:58
Да, скудный выбор, проблемка со спортом в Казахстане.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 18:54, ред.
Гонец из Питера припозднился с важным письмом о том что Зенит на третьем месте, пришлось назначать по прошлогодней информации
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 18:52
Не слышал о таком, значит в Казахстане всё плохо со спортсменами
Гость
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