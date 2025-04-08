Защитника «Зенита» Алипа признали лучшим спортсменом года в Казахстане

Центральный защитник петербургского «Зенита» Нуралы Алип был признан спортсменом года в Казахстане по версии Metaratings Top Awards – национальной премии, учрежденной в сфере спорта и бизнеса.
На награду также претендовали хоккеист Никита Михайлис, выигравший Кубок Гагарина-2024 с магнитогорским «Металлургом», и непобеждённый боец UFC в полусреднем весе Шавкат Рахмонов.
Премия Metaratings Top Awards проводится с 2024 года с целью отмечать лучших представителей спортивного и делового сообщества Казахстана. Победители определяются в два этапа: сначала открытое голосование формирует список из пяти финалистов в каждой номинации, а затем экспертное жюри выносит окончательное решение.