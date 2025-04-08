Названы претенденты на звание лучшего тренера РПЛ по итогам марта

Пресс-служба РПЛ объявила претендентов на звание лучшего тренера по итогам марта.
На награду номинированы:
Мурад Мусаев, «Краснодар» (10 очков, 4 матча, 1-е место)
Марко Николич, ЦСКА (10 очков, 4 матча, 5-е место)
Джонатан Альба, «Ростов» (7 очков, 4 матча, 7-е место)
Франк Артига, «Химки» (7 очков, 4 матча, 10-е место)
Сергей Ташуев, «Ахмат» (6 очков, 4 матча, 14-е место).
А почему Семака нет?! Безобразие!!! Срочно исправить!!! Вероятно, Медведев поздно встал...
А почему Семака нет?! Безобразие!!! Срочно исправить!!! Вероятно, Медведев поздно встал...