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Названы претенденты на звание лучшего тренера РПЛ по итогам марта

вчера, 11:30

Пресс-служба РПЛ объявила претендентов на звание лучшего тренера по итогам марта.

На награду номинированы:

Мурад Мусаев, «Краснодар» (10 очков, 4 матча, 1-е место)

Марко Николич, ЦСКА (10 очков, 4 матча, 5-е место)

Джонатан Альба, «Ростов» (7 очков, 4 матча, 7-е место)

Франк Артига, «Химки» (7 очков, 4 матча, 10-е место)

Сергей Ташуев, «Ахмат» (6 очков, 4 матча, 14-е место).

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Все комментарии
ABir
ABir ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 23:02
Однозначно победитель действующего чемпиона - Зенита. Это» точно Станкович!
112910415
112910415
вчера в 16:35
Николич, в этот раз - Николич !
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 16:31
Здесь речь про март, на тот момент было так.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 16:16
Николич лучший не только марта, но и по всей весне.
Futurista
Futurista ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 16:14
Теоретически возможно да, согласен...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 14:59
Разве что в уме ( к сожалению). А почему ЦСКА уме 5 -й ? Страшно перед дерби? А ведь теоретически возможно и Спартак на 4-м, и Зенит. Согласен ? Теоретически, ведь это футбол. И пожелания не всегда совпадают с реалиями.
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 14:09
2 - 3 игры и лучший? Ну ну ...
Futurista
Futurista ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 13:50
Спартак всегда 1...и в уме тоже)...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Wiamdex (раскрыть)
вчера в 13:25
Рейтинг только по играм ЧР, Кубок не считается.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 13:22, ред.
Перефразирую, если правильно тебя понял. Спартак 1 пишем, 4 в уме? Ошибаюсь?
Lbvfd
Lbvfd
вчера в 13:20
Николич более достойный, из этого списка.
KSY-24
KSY-24
вчера в 13:19
Альба
Wiamdex
Wiamdex
вчера в 13:02, ред.
Как по мне, то в марте лучшим должен быть Ташуев. Если смотреть на календарь, то у него победа над Рубином, ничьи с Локо и Спартаком и победа в кубке у Краснодара. У остальных были проще соперники.
Futurista
Futurista ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 12:24
4 пишем, 5 в уме)...
альсато
альсато
вчера в 12:19
Как можно назвать лучшего игрока или тренера по итогам одного месяца, когда турнир длится много месяцев..тогда уж называйте лучшего недели, двух, трех или тура)))))...смех-да грех...лучший-это всегда по окончании и итогах первенства!
Vilar
Vilar
вчера в 12:18
Несправедливо! Лучший тренер Карпин, у него игроки из рпл!!!
Capral
Capral
вчера в 12:09
При всей моей безграничной симпатии к Мусаеву- но он не лучший тренер. Нельзя отталкиваться только от места в таблице. Как таковой, чемпионской игры у Краснодара нет. Если по содержанию игры, то однозначно Николич. Как это не парадоксально, но именно Николич ставит армейцам грамотный футбол, делает замены, которые способны перевернуть игру...

А почему Семака нет?! Безобразие!!! Срочно исправить!!! Вероятно, Медведев поздно встал...
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 11:44, ред.
Ну если ЦСКА самая прогрессирующая команда весны то если быть последовательным лучшим тренером будет Николич. Да и по всем другим критериям тоже Николич.

З. Ы. А где голосовалка для посетителей Соккер. Ру?
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:43
В марте Николич лучший.
STVA 1
STVA 1 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 11:37
Богданыч вне конкурса выступает)))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 11:35
Два вопроса. А где Семак Богданович бывший лучший тренер 10-летия? И почему ЦСКА 5 место, вроде как 4-е?
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