Мбаппе сделал выбор между победой в Лиге чемпионов и «Золотым мячом»

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе ответил на вопрос, что для него важнее — победа в Лиге чемпионов или завоевание «Золотого мяча».
Победа в Лиге чемпионов с лучшим клубом мира — это завоевание величайшего титула и создание истории здесь. «Золотой мяч» — это индивидуальная награда. Я выбираю Лигу чемпионов.
Одного сезона 21-22 хватило бы чтобы даже самому отбитому понять - Реалу не важно насколько силён соперник, Реалу важно насколько мотивированы его игроки!
Одного сезона 21-22 хватило бы чтобы даже самому отбитому понять - Реалу не важно насколько силён соперник, Реалу важно насколько мотивированы его игроки!
Вопрос не в тему... Как тебе нынешний Ювентус ? Лучше, чем при Аллегри ?
Вопрос не в тему... Как тебе нынешний Ювентус ? Лучше, чем при Аллегри ?