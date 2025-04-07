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Мбаппе сделал выбор между победой в Лиге чемпионов и «Золотым мячом»

сегодня, 00:07

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе ответил на вопрос, что для него важнее — победа в Лиге чемпионов или завоевание «Золотого мяча».

Победа в Лиге чемпионов с лучшим клубом мира — это завоевание величайшего титула и создание истории здесь. «Золотой мяч» — это индивидуальная награда. Я выбираю Лигу чемпионов.

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Все комментарии
Хитрый Лис
Хитрый Лис
сегодня в 10:14
К чему лицемерие, когда все знают, что любой не будет выбирать между, а предпочтет и то, и другое? К примеру, Рибери и Левандовски выиграли ЛЧ, но не получили ЗМ. И что счастливы? До сих пор ноют из-за ЗМ. Есть более свежий пример в лице Винисиуса, который также говорил, что ЛЧ важнее. Как он перенес неполучение ЗМ?
5n8a84rptdky
5n8a84rptdky
сегодня в 07:53
Сказать можно что угодно. А для кармана Золотой мяч важнее.
Hamman
Hamman
сегодня в 07:47
    Ilya Seedyakin
    Ilya Seedyakin
    сегодня в 07:29
    Глупо ставить перед выбором индивидуальной награды и командной, не кажется?
    67jwgsbwsf4w
    67jwgsbwsf4w
    сегодня в 06:38
    Сказал бы он по-другому его бы обсвистали
    112910415
    112910415
    сегодня в 06:31
    с ЛЧ определённо нынче не получится ...
    shlomo
    shlomo
    сегодня в 06:17
    Говорит то он правильно, а вот что думает на самом деле это вопрос...
    adekvat
    adekvat
    сегодня в 04:51
    Одно другому не мещает, лукавит малый, по сиандарту отвечает.
    Bad Listener
    Bad Listener
    сегодня в 02:22
    Ииии... это правильный ответ! А он не безнадёжен, только я уверен его напарник по атаке думает иначе, ЗМ для него будет важнее. Повезло что такой выбор перед игроками как бы не стоит, ЗМ идёт скорее как дополнение к победе в ЛЧ чем как альтернатива.
    sv_1969
    sv_1969
    сегодня в 01:52
    Слишком очевидный ответ читался
    Dauletbek
    Dauletbek ответ CCCP1922 (раскрыть)
    сегодня в 00:44
    Да.
    Dauletbek
    Dauletbek
    сегодня в 00:43
    Лигу чемпионов в этом году Реал не выиграет. Там есть другие команды, которые претендуют на победу и в состоянии дать отпор Мадриду. Тот же ПСЖ на ходу сейчас и решил все вопросы с чемпионством и бросит все силы на ЛЧ. Да, и про Арсенал не забываем, он не догонит Ливерпуль, это уже понятно, а в ЛЧ захочет, как можно дальше пройти.
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Ironigor (раскрыть)
    сегодня в 00:30, ред.
    Здравия, Железный.
    Вопрос не в тему... Как тебе нынешний Ювентус ? Лучше, чем при Аллегри ?
    Ironigor
    Ironigor
    сегодня в 00:20
    Вполне разумный выбор . Удачи тебе с Реалом.
    протон
    протон
    сегодня в 00:19
    «Золотой мяч» — это как грамота. Я выбираю деньги сказал Мбаппе
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Варвар7 (раскрыть)
    сегодня в 00:19, ред.
    Он и выбрал два в одном. В случае победы в ЛЧ, ЗМ его будет уже по умолчанию.
    Comentarios
    Comentarios
    сегодня в 00:15
    В итоге .. )
    Варвар7
    Варвар7
    сегодня в 00:11
    Выбирал бы два в одном...)
    CCCP1922
    CCCP1922
    сегодня в 00:11
    Трофеи любят тишину
    Гость
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