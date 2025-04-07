Стали известны претенденты на приз лучшему игроку РПЛ по итогам марта

Опубликован список претендентов на приз лучшему футболисту РПЛ в марте.
– Иван Сергеев, «Крылья Советов» (4 матча, 2 гола, 2 голевые передачи);
– Артём Дзюба, «Акрон» (4 матча, 2 гола);
– Ярослав Гладышев, «Динамо» (4 матча, 1 гол, 3 голевые передачи);
– Игорь Акинфеев, ЦСКА (4 матча, 3 сухих, 1 голевая передача);
– Станислав Агкацев, «Краснодар» (4 матча, 3 сухих).
Победителя выберут по итогам голосований среди экспертов Премьер-Лиги, экспертов «Матч Премьер» и болельщиков.
Интересно почему у нас у неких "экспертов" Матч премьер монополия на выбор лучших игроков среди всех экспертов страны, почему в выборе не учувствуют эксперты с Окко или Ютуба. Эта история продаётся вместе с правами на трансляции я не пойму? Точнее есть вот ещё эксперты премьер-лиги, но чем эксперты матч премьер от этих экспертов отличаются тогда, почему их выделили отдельным блоком? Потому что они ни в футболе ни в премьер-лиге не шарят?) Отдельная каста экспертов
Интересно почему у нас у неких "экспертов" Матч премьер монополия на выбор лучших игроков среди всех экспертов страны, почему в выборе не учувствуют эксперты с Окко или Ютуба. Эта история продаётся вместе с правами на трансляции я не пойму? Точнее есть вот ещё эксперты премьер-лиги, но чем эксперты матч премьер от этих экспертов отличаются тогда, почему их выделили отдельным блоком? Потому что они ни в футболе ни в премьер-лиге не шарят?) Отдельная каста экспертов
Сергеев- неплох, однозначно! Вернулся к своему Учителю, после тяжёлой неволи у Бездаря уфимского.
Но, хороши также Игорь и Агкацев!!!
Гладышев лишний в этом списке. Если про Дзюбу, то он в свои годы неплохо выглядит, но лучшего конечно не тянет...
Сергеев- неплох, однозначно! Вернулся к своему Учителю, после тяжёлой неволи у Бездаря уфимского.
Но, хороши также Игорь и Агкацев!!!
Гладышев лишний в этом списке. Если про Дзюбу, то он в свои годы неплохо выглядит, но лучшего конечно не тянет...