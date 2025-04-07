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Стали известны претенденты на приз лучшему игроку РПЛ по итогам марта

вчера, 11:57

Опубликован список претендентов на приз лучшему футболисту РПЛ в марте.

Иван Сергеев, «Крылья Советов» (4 матча, 2 гола, 2 голевые передачи);

Артём Дзюба, «Акрон» (4 матча, 2 гола);

Ярослав Гладышев, «Динамо» (4 матча, 1 гол, 3 голевые передачи);

Игорь Акинфеев, ЦСКА (4 матча, 3 сухих, 1 голевая передача);

Станислав Агкацев, «Краснодар» (4 матча, 3 сухих).

Победителя выберут по итогам голосований среди экспертов Премьер-Лиги, экспертов «Матч Премьер» и болельщиков.

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Все комментарии
Capral
Capral
вчера в 16:44, ред.
А где великий и ужасный Батраков? А где же Угальде, который, якобы, после ухода Соболя расцвел?
Сергеев- неплох, однозначно! Вернулся к своему Учителю, после тяжёлой неволи у Бездаря уфимского.
Но, хороши также Игорь и Агкацев!!!
Гладышев лишний в этом списке. Если про Дзюбу, то он в свои годы неплохо выглядит, но лучшего конечно не тянет...
Vilar
Vilar
вчера в 16:39
Среди игроков нима лучшего, среди тренеров - Карпин! март 10:0. А всё потому, что ходит в секту: "и шо, и иде, и кагда?" теперь он всё знает.
sv_1969
sv_1969
вчера в 13:49
Преображение Сергеева после газпромовской засухи впечатляет!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 13:27
Не каждый вратарь имеет ассист и серию сухарей. Я за Акинфеева.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 13:12
Агкацев.
4 матча всухую
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1 ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 13:09
Да пусть выбирает, кто хочет. Лично меня это не волнует. У каждого из нас, в том числе и у вас, есть своё мнение, основанное на внутреннем убеждении и восприятии игры, вот и будем придерживаться его. Лично я всегда отдам предпочтение техничному игроку, чем тому, кто больше набросал мячей в сетку ворот. Не переживайте по этому поводу. Пусть выбирают.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 13:03
Сергеев!
Здесь и обсуждению не подлежит.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 12:43, ред.
Спартак хорош как команда)

Интересно почему у нас у неких "экспертов" Матч премьер монополия на выбор лучших игроков среди всех экспертов страны, почему в выборе не учувствуют эксперты с Окко или Ютуба. Эта история продаётся вместе с правами на трансляции я не пойму? Точнее есть вот ещё эксперты премьер-лиги, но чем эксперты матч премьер от этих экспертов отличаются тогда, почему их выделили отдельным блоком? Потому что они ни в футболе ни в премьер-лиге не шарят?) Отдельная каста экспертов
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 12:24
Дзюба и Гладышев это смешно и нелепо. Вратарям обычно не дают. Итак методом исключения лучший Иван Сергеев! Разве нет?
LogvinovSerj
LogvinovSerj
вчера в 12:22
Акинфей
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 12:15
Провинции не отдадут...
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