Ла Лига отрицает обвинения в разглашении конфиденциальных данных «Барсы»

2 апреля Ла Лига объявила о проблемах «Барселоны» с соблюдением финансового фэйр-плей, указав на отсутствие оснований для регистрации новых игроков и в связи со снижением допустимых расходов клуба. Ла Лига подала апелляцию.

«Барселона» обвинила испанскую лигу в преднамеренной дестабилизации клуба и разглашении конфиденциальных данных. В ответ на это Ла Лига удалила свое первоначальное заявление от 2 апреля, заменив его новым пресс-релизом.

В связи с заявлением футбольного клуба «Барселона», Ла Лига заявляет о своем полном несогласии с обвинениями в нарушении конфиденциальности.

Обязанность соблюдать конфиденциальность, установленная в статье 5 Правил составления бюджета, не может пониматься как абсолютная или безусловная. В частности, ей можно пренебречь, когда обстоятельства оправдывают ограниченное раскрытие определенной информации в целях защиты высших принципов или законных интересов, таких как право на защиту чести, прозрачности ассоциации и честности соревнований.

Общественное внимание к сделкам «Барселоны» по VIP-местам и анализ Ла Лигой этих сделок привели к распространению неточных сведений и заявлений, которые несправедливо ставили под сомнение корректность действий Ла Лиги. Публикация пресс-релиза стала необходимой для ответа на эти заявления.

Заявление Ла Лиги содержало только общую информацию без указания конкретных лиц или раскрытия деталей, не являющихся необходимыми для объяснения действий компетентных органов, обоснования их решений и подтверждения соблюдения обязательств, установленных Законом о спорте и внутренними правилами Ла Лиги.

Более того, информация в заявлении уже была доступна в различных СМИ , поэтому ее нельзя считать конфиденциальной.

Действия Ла Лиги были предприняты в соответствии с принципами необходимости и пропорциональности, без раскрытия личных данных или конфиденциальной информации, раскрытие которой не было необходимо для достижения законной цели — защиты репутации организации.

Чтобы избежать формальных разногласий, которые могли бы отвлечь внимание от важной проблемы, Ла Лига удалила упомянутый пресс-релиз. Это не означает признания нарушений в его содержании.