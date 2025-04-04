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В «Галатасарае» прокомментировали конфликт Бурука и Моуриньо

вчера, 20:57

«Галатасарай» опубликовал заявление, в котором раскритиковал главного тренера «Фенербахче» Жозе Моуриньо за конфликт с наставником «львов» Оканом Буруком. Ранее «желтые канарейки» сообщили, что Бурук провоцировал Моуриньо.

Ущерб, который наносит футболу нашей страны тренер, прибывший с надеждой внести свой вклад в турецкий футбол, растет как снежный ком в последние 8 месяцев.

Досадно, что вместо извинений от этого человека, известного в мире футбола подобными нелепыми поступками, мы столкнулись с необходимостью отвечать на заявление, похожее на насмешку над турецкими болельщиками.

Помоги Бог тому, кому пришлось оправдывать эту постыдную атаку, которую видел весь мир, ради того, чтобы тренер был наказан не настолько строго. Мы с грустью смотрим на ту жалкую ситуацию, в которой находятся пытавшиеся вчера читать нам нравоучения. Нам в очередной раз стыдно за них и за турецкий футбол.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 13:42
Жозе опять переходит границы (
zdeniss
zdeniss
сегодня в 07:00
Вполне возможно, что Бурук легко отделался. Нигде не прочитал причину поступка, может Буруку об этом стыдно сказать, а Маур молчит имея совесть.
vhpfx5jr8aaw
vhpfx5jr8aaw
сегодня в 03:18
Всё правильно сказал, удивительно что Маур там ещё здоровый ходит
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 01:47
Однажды в Турции или приключения португальца в Турции))). А если серьёзно, то не стоило ему этого делать. Проиграл так проиграл, эта игра...
Comentarios
Comentarios
вчера в 23:38
Без Маура было бы скучно
Alex_67
Alex_67
вчера в 22:59
Моуриньо, конечно, хочется быть на виду, но зачем использовать для этого подобные скандалы? В своё время Суарес, укусил соперника и за это отбыл четырехмесячную дисквалификацию, если мне не изменяет память.... Почему бы не наказать португальца, к примеру, двумя месяцами? Ведь он становится опасным для окружающих.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 21:34
Моур постоянно плачет и творит нелепые вещи после матчей с Галатасараем. Не вывозит совсем.
Вещий
Вещий
вчера в 21:23
Руки прочь от Маура...:)))) .... не нужно разжигать пожарище из искры...
Гость
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