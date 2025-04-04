В «Галатасарае» прокомментировали конфликт Бурука и Моуриньо

«Галатасарай» опубликовал заявление, в котором раскритиковал главного тренера «Фенербахче» за конфликт с наставником «львов» . Ранее «желтые канарейки» сообщили, что Бурук провоцировал Моуриньо.

Ущерб, который наносит футболу нашей страны тренер, прибывший с надеждой внести свой вклад в турецкий футбол, растет как снежный ком в последние 8 месяцев.

Досадно, что вместо извинений от этого человека, известного в мире футбола подобными нелепыми поступками, мы столкнулись с необходимостью отвечать на заявление, похожее на насмешку над турецкими болельщиками.

Помоги Бог тому, кому пришлось оправдывать эту постыдную атаку, которую видел весь мир, ради того, чтобы тренер был наказан не настолько строго. Мы с грустью смотрим на ту жалкую ситуацию, в которой находятся пытавшиеся вчера читать нам нравоучения. Нам в очередной раз стыдно за них и за турецкий футбол.