«Марсель» скандалит с тренером, вернувшим их в топ-3. Де Дзерби не хочет работать во Франции

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сегодня, 10:23

Очередной конфликт.

Превратил скандальную команду в наглых выскочек

В прошлом сезоне «провансальцы» переживали настоящий ад. Игор Тудор – мазохист, он умел работать в специфической атмосфере «Марселя», но его сменщики с этим давлением справлялись куда хуже. Постоянные (к слову, справедливые) упрёки в адрес руководства от болельщиков, поражения – команда финишировала восьмой в чемпионате.

Де Дзерби приходил на руины, но быстро превратил кризисный коллектив в команду уровня топ-3 Лиги 1. «Марсель» обрёл привлекательный облик. Команда-выскочка обзавелась интересными футболистами – качественными, просто с неоднозначной репутацией. Адриен Рабьо провёл 22 матча в чемпионате, отметился пятью голами и двумя ассистами, а лучший бомбардир коллектива – Мэйсон Гринвуд, в его активе 15 забитых мячей. Вингер пережил тяжёлый этап в карьере, когда разразился нефутбольный скандал: на фоне обвинений от девушки карьера была приостановлена, манкунианцам воспитанник был уже не нужен, реанимировать карьеру пришлось в скромном «Хетафе». И после тяжёлого периода Мэйсон стал лидером «провансальцев».

Дерзкий «Марсель» уверенно включился в борьбу за ЛЧ , причём сходу отодвинул более опытный «Монако». После очной победы в 13-м туре банда Де Дзерби вышла на второе место. И с того момента не пропускала монегасков. Правда, к весне сами «провансальцы» посыпались. Одна победа и четыре поражения в последних пяти турах. Да и у тренера начался конфликт с игроками.

Всё вернулось на круги своя – в «Марселе» снова полыхает

Может, такова судьба клуба – постоянно попадать в скандалы. В конце февраля коллектив получил 0:3 от «Осера», команды с 10-й строчки Лиги 1. Потом – 0:1 с «Лансом» (девятое место) и 1:3 с «Реймсом», андердогом турнира (15-я строчка).

Уже в феврале Роберто Де Дзерби был на взводе, но тогда больше из-за судейства:

Надеюсь, что красную карточку Корнелиуса не увидят за пределами Франции, потому что она дает плохое представление о французском футболе. Должен сказать, что судья [Жереми Стина] влиял на ход матча своими решениями. Он явно был неспокоен. У нас был явный и очевидный пенальти, который нам не дали. Удаление Корнелиуса – это скандал. После «Марселя» я больше никогда не буду тренировать во Франции. Если французы довольны таким судейством, пускай... Но сегодня было скандальное судейство.

А вот то, что происходило потом, – пожар. После поражения от аустайдера – «Реймса» – итальянец взорвался. Футболистам объявили об отмене запланированных выходных в воскресенье и понедельник, потребовали провести ночь после поражения на базе. Между игроками и тренером разгорелся конфликт. В минувший понедельник Де Дзерби объявил футболистам, что не будет проводить тренировку, команда ответила, что в таком случае не собирается тренироваться.

Сгладить углы попытался спортивный директор «Марселя» Мехди Бенатия, он призвал игроков оправдать «финансовые инвестиции клуба в них». Игроки отнеслись к этому со скепсисом и заметили, что в элитных клубах вроде «Баварии» и «Ювентуса» не потерпели бы такое нестабильное руководство.

Де Дзерби хотят вернуть на родину

Менеджер уже абсолютно точно задумывается о смене места работы. В «Марселе» он проводит только первый сезон, при этом судя по последним новостям, задерживаться тут не планирует. Тем более у специалиста есть варианты.

Больше всего переманить Де Дзерби хотят итальянские клубы. В начале марта «Юве» рассматривал Роберто как одного из кандидатов. Сейчас «старую синьору» уже тренирует Игор Тудор, да и туринцы, кажется, отдают предпочтение борьбе за Антонио Конте. Теперь речь заходит о сотрудничестве с «Миланом».

«Россонери» тоже переживают непростой период. В клубе решили рискнуть и попрощались со Стефано Пиоли, который принёс команде титул. Но выбор Фонсеки оказался ошибкой – да и при Сержиу Консейсау проблем хватает. В последнем нет уверенности, миланцы решили заняться поиском альтернатив.

По последним данным, с Консейсау попрощаются даже в случае победы в Кубке Италии. Как только у клуба появится новый спортивный директор, потребуется определиться с кандидатурой на пост главного тренера. Де Дзерби считается основным кандидатом – Фабио Паратичи, фаворит на должность спортдиректора «россонери», уже встречался с агентом менеджера.

Стоит выбрать надёжный проект

У Де Дзерби есть чёткий ориентир при выборе команды – «Брайтон». Это было отличное здоровое сотрудничество – молодая команда с молодым и перспективным специалистом вышла в ЛЕ , провела хороший следующий сезон. Роберто не дёргали, позволили спокойно работать, не обращая внимание на периодические просадки. В итоге не сложилось, но даже расставание получилось здоровым. Тренер хотел сделать шаг вперёд и бороться за нечто более серьёзное, чего клуб в виду своей стратегии (выращивать молодёжь, зарабатывать на трансферах) не мог позволить. Все остались при своём.

А вот кейс «Марселя» – пример нездоровых трудовых отношений. Это место в целом довольно специфическое, не каждому подойдёт. И Де Дзерби в этом лишний раз убедился – малейший спад приводит к скандалу.

У специалиста пока хорошее резюме: поднял «Брайтон», на длительном отрезке собрал сильный «Марсель». Но сейчас важно не ошибиться с выбором и пойти в более здоровый клуб. «Милан» таким не назовёшь, недальновидное решение с отставкой Пиоли – ярчайший тому пример.