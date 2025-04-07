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Полузащитник «Манчестер Сити» подвергся нападению после матча с МЮ

вчера, 18:45
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед0 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

В воскресенье, после матча АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» (0:0) на стадионе «Олд Траффорд», игрок «горожан» Джек Грилиш подвергся нападению со стороны болельщика «красных дьяволов».

Неизвестный мужчина проник к футболисту и, по предварительным данным, нанёс ему удар. Нападавший был задержан правоохранительными органами и привлечён к ответственности. Судебное разбирательство состоится в летние месяцы в Манчестере.

Сообщается, что Джек Грилиш не получил тяжёлых травм в результате инцидента.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 19:46
Болельщики - это единственные люди на стадионе, которые придавали матчу атмосферу дерби. Игроки же аккуратненько скатали нулевую ничейку, дружно обнялись после матча, по улыбались и разъехались по домам
shur
shur ответ He Э Г O И CT (раскрыть)
вчера в 19:29
...а действительно проник куда ?
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 19:20
Я просто напомню, что Англия больше всех воняла, чтобы у России отобрали ЧМ из-за агрессивных фанатов.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 19:20
История мутная..., нам неведомая. Думаю, что все там "хороши"...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:06
Английский Гулливер))
А вообще некрасиво вели себя фаны мю...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 19:05, ред.
Я бы удивился, если бы в подобную историю попал кто то другой из Сити... Где тонко, там и рвётся.

Здоровья Жене...
3372pp8yn29m
3372pp8yn29m
вчера в 18:57
Какой-то беспредел у них там происходит
He Э Г O И CT
He Э Г O И CT
вчера в 18:50
Проник куда?. 🤔
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:47
"Сообщается, что Джек Грилиш не получил тяжёлых травм в результате инцидента" - всё верно , Джек же полузащитник..).
Гость
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