Полузащитник «Манчестер Сити» подвергся нападению после матча с МЮ

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вчера, 18:45

В воскресенье, после матча АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» (0:0) на стадионе «Олд Траффорд», игрок «горожан» подвергся нападению со стороны болельщика «красных дьяволов».

Неизвестный мужчина проник к футболисту и, по предварительным данным, нанёс ему удар. Нападавший был задержан правоохранительными органами и привлечён к ответственности. Судебное разбирательство состоится в летние месяцы в Манчестере.

Сообщается, что Джек Грилиш не получил тяжёлых травм в результате инцидента.