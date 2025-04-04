Видеооператора VAR в Болгарии заметили за просмотром сайта ставок

Один из членов команды ВАР был замечен за просмотром на своём телефоне сайта ставок за несколько минут до начала матча между ЦСКА и софийским «Локомотивом». На кадрах из видео с телетрансляции, которое изначально появилось на странице «Коментаторски клишета» в соцсети, в комнате VAR видны арбитр Волен Чинков, его помощник Стоян Арсов и третий человек — видеооператор VAR. Именно у последнего увидели в телефоне страницу с сайтом ставок.
Председатель судейской комиссии Станислав Тодоров заявил bTV, что этот человек не имеет никакого отношения к Болгарскому футбольному союзу:
Мне известно об этом деле с вечера, футбольный союз также принял меры в отношении этого человека. Его передали в соответствующие органы для расследования. Самое главное, что я хочу сказать, это то, что он является сотрудником Hawk-eye (компании, отвечающей за VAR) и не имеет никакого отношения ни к футбольному союзу, ни к судейству. Футбольный союз платит Hawk-eye за систему VAR, и у нас нет никаких обязательств перед этим человеком.