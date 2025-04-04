Видеооператора VAR в Болгарии заметили за просмотром сайта ставок

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вчера, 15:39

Один из членов команды ВАР был замечен за просмотром на своём телефоне сайта ставок за несколько минут до начала матча между ЦСКА и софийским «Локомотивом». На кадрах из видео с телетрансляции, которое изначально появилось на странице «Коментаторски клишета» в соцсети, в комнате VAR видны арбитр Волен Чинков, его помощник Стоян Арсов и третий человек — видеооператор VAR . Именно у последнего увидели в телефоне страницу с сайтом ставок.

Председатель судейской комиссии Станислав Тодоров заявил bTV, что этот человек не имеет никакого отношения к Болгарскому футбольному союзу: