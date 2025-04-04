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Видеооператора VAR в Болгарии заметили за просмотром сайта ставок

вчера, 15:39
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (София)1 : 0Логотип футбольный клуб Локомотив (София)ЛокомотивМатч завершен

Один из членов команды ВАР был замечен за просмотром на своём телефоне сайта ставок за несколько минут до начала матча между ЦСКА и софийским «Локомотивом». На кадрах из видео с телетрансляции, которое изначально появилось на странице «Коментаторски клишета» в соцсети, в комнате VAR видны арбитр Волен Чинков, его помощник Стоян Арсов и третий человек — видеооператор VAR. Именно у последнего увидели в телефоне страницу с сайтом ставок.

Председатель судейской комиссии Станислав Тодоров заявил bTV, что этот человек не имеет никакого отношения к Болгарскому футбольному союзу:

Мне известно об этом деле с вечера, футбольный союз также принял меры в отношении этого человека. Его передали в соответствующие органы для расследования. Самое главное, что я хочу сказать, это то, что он является сотрудником Hawk-eye (компании, отвечающей за VAR) и не имеет никакого отношения ни к футбольному союзу, ни к судейству. Футбольный союз платит Hawk-eye за систему VAR, и у нас нет никаких обязательств перед этим человеком.

Видеооператора VAR в Болгарии заметили за просмотром сайта ставок

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Все комментарии
Futurista
Futurista
вчера в 16:44, ред.
VARил себе потихоньку)...и сам сVARился...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:38
Открестились от человека. " я не я, и лошадь не моя"...
Incredulous
Incredulous
вчера в 16:16
Идиот какой-то. Понятно, что большинство судей не безгрешны, и балуются тотализаторами. Но вот так тупо палиться... Это вообще без мозгов надо быть. Знать, что в комнате VAR установлены камеры, рядом сидят другие судьи, и в открытую мониторить букмекерские сайты... Премию Дарвина этому организму!
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:14
"Этот человек... не имеет никакого отношения ни к футбольному союзу, ни к судейству" - Но офсайдная линию , при необходимости может , чуток поправить...)

А Стоян и Волен мол не при делах и вообще стойкие и волевые судьи ВАР...)
shlomo
shlomo
вчера в 15:50
Наверное как минимум отстранят его от работы и как максимум запретят работать вообще...
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 15:44, ред.
А учувствовал бы в КП на Соккере не замели бы. Тут возникает вопрос, а на сколько он вообще способен повлиять на исход матча и что даёт ему его должность на ВАР в этом плане? Сама по себе игра на ставах же не преступление. Вообще отследить всех кто работает на футболе и делает ставки в свободное время в принципе мне кажется невозможно.
Гость
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