МЮ не накажут за кричалки фанатов про маму Фодена на дерби

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сегодня, 00:17

Во время матча 31-го тура АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» (0:0) болельщики «красных дьяволов» скандировали оскорбительные кричалки в адрес матери .

Несмотря на осведомлённость о произошедшем и осуждение подобного поведения со стороны Футбольной ассоциации Англии, клуб не будет подвергнут санкциям.

Правило Е20.1 гласит, что клубы несут ответственность за то, чтобы их болельщики «воздерживались от неподобающего поведения», которое включает в себя «упоминания, явные или подразумеваемые, одного или нескольких из следующих признаков: этнического происхождения, цвета кожи, расы, национальности, религии или убеждений, пола, смены пола, сексуальной ориентации или инвалидности».

Представители ассоциации считают, что данные кричалки не нарушают указанное правило.