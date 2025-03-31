Анчелотти сравнил футбол «Реала» и «Барселоны»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти выказался о стиле игры «Барселоны» и мадридского клуба.
«Барса» играет в очень красивый футбол, интенсивно. «Реал» играет в другой футбол, но очень качественно. Мне нравится, как играет «Реал». Очевидно, что все можно улучшить.
P.S. Физ. кондиции Барселоны в этом сезоне просто невероятные. Держать такой бешеный, качественный темп на протяжении всего матча..., это нечто, канеш.
P.S. Физ. кондиции Барселоны в этом сезоне просто невероятные. Держать такой бешеный, качественный темп на протяжении всего матча..., это нечто, канеш.
СКА из Санкт Петербурга, ну и тренер Ротенберг. фееричный тип.
раньше любимое слова было - система.
говорил о системе бесконечно, где надо и не надо.
сейчас говорит о деталей. видать, в СКА систему поставил.
осталось настроит детали. вообще все логично, система без деталей не бывает.
улучшит этих деталей, и система круто закрутится. и СКА станет сильней.
Анчелотти взял такой же метод.
Улучшений деталей.
СКА из Санкт Петербурга, ну и тренер Ротенберг. фееричный тип.
раньше любимое слова было - система.
говорил о системе бесконечно, где надо и не надо.
сейчас говорит о деталей. видать, в СКА систему поставил.
осталось настроит детали. вообще все логично, система без деталей не бывает.
улучшит этих деталей, и система круто закрутится. и СКА станет сильней.
Анчелотти взял такой же метод.
Улучшений деталей.