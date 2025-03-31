Анчелотти сравнил футбол «Реала» и «Барселоны»

Главный тренер «Реала» выказался о стиле игры «Барселоны» и мадридского клуба.

«Барса» играет в очень красивый футбол, интенсивно. «Реал» играет в другой футбол, но очень качественно. Мне нравится, как играет «Реал». Очевидно, что все можно улучшить.