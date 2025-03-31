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Анчелотти сравнил футбол «Реала» и «Барселоны»

вчера, 21:41

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти выказался о стиле игры «Барселоны» и мадридского клуба.

«Барса» играет в очень красивый футбол, интенсивно. «Реал» играет в другой футбол, но очень качественно. Мне нравится, как играет «Реал». Очевидно, что все можно улучшить.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 10:30, ред.
Всё верно. Есть клубы, которые на поле просто носятся, как лоси, а есть те, которые при этом и играют.

P.S. Физ. кондиции Барселоны в этом сезоне просто невероятные. Держать такой бешеный, качественный темп на протяжении всего матча..., это нечто, канеш.
112910415
112910415
сегодня в 07:06
каждому своё, однако ! )
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 23:25
Если верить в Википедию, Эль Классико статистика побед: Реал -105 Барса - 108. Что касается Барсы Флика, то она выиграла 1 товарищеский матч, 2 официальных матча в Эль Классико.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:40
есть такой хоккейный клуб.
СКА из Санкт Петербурга, ну и тренер Ротенберг. фееричный тип.
раньше любимое слова было - система.
говорил о системе бесконечно, где надо и не надо.
сейчас говорит о деталей. видать, в СКА систему поставил.
осталось настроит детали. вообще все логично, система без деталей не бывает.
улучшит этих деталей, и система круто закрутится. и СКА станет сильней.
Анчелотти взял такой же метод.
Улучшений деталей.
Michael James Owen
Michael James Owen
вчера в 22:14
ну хоть признал что команда вообще не играет, и причем давно
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 21:45
Ну, Барсуки в этом сезоне прям значительно сильнее Реала, уже 2 раза громили Реал 0:4 в чемпе на Бернабеу и 2:5 в финале Кубка
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