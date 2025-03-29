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Сын Фердинанда продолжит карьеру в клубе 7-й лиги Англии

вчера, 11:27

Вратарь Лоренц Фердинанд до конца сезона будет выступать за «Хавант энд Уотерлувилль», который выступает в 7-м дивизионе.

18-летний голкипер является сыном бывшего защитника «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанда. Права на игрока принадлежат «Брайтону», за молодёжную команду которого он провёл один матч в текущем сезоне Премьер-Лиги 2.

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Все комментарии
shur
shur ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 14:00
...а когда Он перейдёт в Первую Лигу, МЮ папин станет наконец чемпионом...!!! Ждёмс!!!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 12:27, ред.
7-й дивизион... ?
Хм... Может вообще в жизни чем-нибудь другим заняться ? Прям на одном футболе свет клином не сошёлся. Уж в Англии возможностей пруд пруди..., тем более при папиных бабках.
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:19
С нетерпением буду ждать когда Лоренц перейдёт в 6 английский дивизион, или ещё выше...)))
vnfuxhfsm2u4
vnfuxhfsm2u4
вчера в 12:03
На то он и сын, что его папа всегда пристроит.
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:42
Пусть играет если ему это доставляет удовольствие , где хочет и может.
Гость
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