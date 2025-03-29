Сын Фердинанда продолжит карьеру в клубе 7-й лиги Англии

Вратарь Лоренц Фердинанд до конца сезона будет выступать за «Хавант энд Уотерлувилль», который выступает в 7-м дивизионе.
18-летний голкипер является сыном бывшего защитника «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанда. Права на игрока принадлежат «Брайтону», за молодёжную команду которого он провёл один матч в текущем сезоне Премьер-Лиги 2.
Хм... Может вообще в жизни чем-нибудь другим заняться ? Прям на одном футболе свет клином не сошёлся. Уж в Англии возможностей пруд пруди..., тем более при папиных бабках.
Хм... Может вообще в жизни чем-нибудь другим заняться ? Прям на одном футболе свет клином не сошёлся. Уж в Англии возможностей пруд пруди..., тем более при папиных бабках.