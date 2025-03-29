Сын Фердинанда продолжит карьеру в клубе 7-й лиги Англии

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вчера, 11:27

Вратарь до конца сезона будет выступать за «Хавант энд Уотерлувилль», который выступает в 7-м дивизионе.

18-летний голкипер является сыном бывшего защитника «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанда. Права на игрока принадлежат «Брайтону», за молодёжную команду которого он провёл один матч в текущем сезоне Премьер-Лиги 2.