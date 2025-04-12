«Байер» сыграл вничью против «Униона» (0:0) в матче 29-го тура Бундеслиги.
За 90 минут команды не сумели отметиться забитыми голами.
«Байер» идёт на 2-м месте (63 очка), «Унион» занимает 13-е место (34 очка).
«Байер» сыграл вничью против «Униона» (0:0) в матче 29-го тура Бундеслиги.
За 90 минут команды не сумели отметиться забитыми голами.
«Байер» идёт на 2-м месте (63 очка), «Унион» занимает 13-е место (34 очка).
не всегда получается побеждать...
не всегда получается побеждать...
А Кейн уже в предвкушении долгожданного трофея!)))
А Кейн уже в предвкушении долгожданного трофея!)))