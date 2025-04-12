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«Байер» сыграл вничью против «Униона»

вчера, 18:26
БайерЛоготип футбольный клуб Байер (Леверкузен)0 : 0Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)УнионМатч завершен

«Байер» сыграл вничью против «Униона» (0:0) в матче 29-го тура Бундеслиги.

За 90 минут команды не сумели отметиться забитыми голами.

«Байер» идёт на 2-м месте (63 очка), «Унион» занимает 13-е место (34 очка).

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:55
Байер сделает все что в его силах.
не всегда получается побеждать...
Capral
Capral ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 19:06
У меня тоже, увы.
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:51
Ждём игры Баварии.... Есть сомнения.
Capral
Capral ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 18:39
Баварии предстоит сложнейший матч.
Remarque
Remarque
вчера в 18:31
Каждый год выигрывать чемпионат середняками это перебор. Байер даже не усилился нормально.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:29
Эх Байер Байер....
А Кейн уже в предвкушении долгожданного трофея!)))
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