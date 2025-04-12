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«Пари НН» и «Динамо» сыграли вничью в матче чемпионата России

вчера, 16:30
Пари ННЛоготип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)1 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

«Пари НН» и «Динамо» не выявили победителя в 24-м туре РПЛ (1:1).

Александр Трошечкин вывел хозяев поля вперед на 60-й минуте, Ярослав Гладышев сравнял счет на 71-й.

После этой игры «Пари НН» идет на 13-й строчке (20 очков), «Динамо» находится на 5-м месте (43 балла).

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Все комментарии
suiw
suiw
вчера в 19:26
Характерный эпизод: после пенальти на добивании был первым игрок НН, защита стоя наблюдала
Capral
Capral
вчера в 18:11, ред.
Анатолий Кандауров.

Полностью согласен с Вами, только добавил немного перчика...))) Конечно многое изменилось и далеко не в лучшую сторону. За Зенит я не хочу говорить, а, про, некогда родное Динамо пишу неоднократно, причем пишу правду, не прикрываясь длинными и пустыми тирадами. Конечно, мне, болельщику Динамо с 1969г. никогда не понять то, что сейчас происходит. Сердцем и душой не принимаю и имею на это полное право. Вся ценность нашего Клуба была в его первозданном виде. Все самые громкие и великие победы были завоеваны под флагом ментовского общества!!!!!!! А сейчас, это не пойми что, как говорится- не пришей рукав к одному месту...
баск
баск
вчера в 17:59, ред.
2 shur:

Снова не понимаю смысла вашего посыла в мой адрес)
Я- наивный, потому что болею за Динамо, или потому, что пишу о нём
"слишком много"?
Позвольте уж мне самому решать, сколько и как именно писАть)

А уж как реагировать на мою писанину, это ваше дело, легко можете
реагировать, например, как Фоменко на Русском радио :
"Так много читал о вреде алкоголя, что решил.. больше.. не читать!"))

Что же касается наивности как таковой, так я и не против быть наивным,
ненаивными являются, наверное, только глоры и хейтеры, особенно первые)
Они всегда над схваткой, всегда правы и всегда поддержат тех, кто
в моменте хорош и так..
Capral
Capral
вчера в 17:53, ред.
Протон.

А что тебя удивляет? Как он работал в Оренбурге, так работает сейчас. И атаку он не ставит, просто бежит шашками наголо, не оглядываясь назад, как и положено местечковому невежде. Имея двух таких игроков, как Карра и Бит, надо создать команду конфетку!!! Но даже для таких игроков нужна грамотная тренерская рука. А у чеха деревенский футбол, оренбургского разлива...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 17:46
Capral
Согласен. Но последние слова у меня в тексте....." с этим тренером". То же самое, что с Динамо сделало ВТБ сделал Газпром с Зенитом. Я жил и учился в Ленинграде, ходил на Кировский стадион, мне нравился ленинградский футбол и Зенит Садырина, Морозова, Казаченка, Левы Бурчалкина, а позже Аршавина и Денисова. И терпеть не могу футбол в исполнении оравы варягов Миллера, Медведева. Так что и Динамо теперь не Динамо, и Зенит теперь не Зенит.
Capral
Capral ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 17:42, ред.
    Capral
    Capral
    вчера в 17:31
    Анатолий Кандауров.

    А в принципе, комментаторы не сильно ошиблись. Конечно, Динамо всегда должно бороться за самые высокие места!!!!!!! Так всегда было!!!!!!! Но, это, если речь идёт о Динамо... Но в данном случае, мы говорим про команду ВТБ, которая, абсолютно никакого отношения к Динамо не имеет, по всем признакам!!!!!!! В Динамо, тренеры не ругались матом на ПК, не ругались публично с женщинами, всегда высоко несли Знамя Великого общества Динамо!!!!!!! А сейчас другая команда, которая, ни юридически, ни фактически не имеет к Динамо никакого отношения.

    Как-то так, с моей колокольни, как любит говорить один Уважаемый пользователь...)))
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 17:26
    Тяжелая травма динамовца омрачила прекрасный результат.
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 17:25
    думаю. Динамо возглавит экс тренер кипрского Ариса Шпилевский ))
    за Арис играет Кокорин
    shur
    shur ответ баск (раскрыть)
    вчера в 17:19, ред.
      shlomo
      shlomo
      вчера в 17:17
      Что сломалось в игре у Динамо... срочно нужно ремонтировать...
      drug01
      drug01
      вчера в 17:01
      Надо менять команды и тренеры. Гончаренко в Динамо!!!
      За адекватность
      За адекватность
      вчера в 16:50
      Не ахти какое зрелище получилось в плане смотрибельности, как по мне, но драматургия в концовке скрасила общее впечатление. Футболисты "Динамо" в целом хоть и владели преимуществом, но конкретики в завершающей фазе атаки явно недоставало. Опасных моментов было по сути с гулькин нос. Более того, в концовке могли вообще уехать из Нижнего Новгорода с баранкой в графе заработанные очки, но Весино видать не совладал с нервами. Полагаю Гончаренко и Ко будут расстроены результатом, три балла были так близко, но на мой взгляд Личка и Ко поражения не заслуживали, как впрочем и победы. Артуру здоровья. Как-то так с моей колокольни.
      Vilar
      Vilar
      вчера в 16:48
      Ну, всё наигрался и отыграл личка прощальную, теперь можно пить пиво вёдрами.
      баск
      баск
      вчера в 16:47, ред.
      ТШ Динамо сегодня запустил прямо-таки неустрашимую ротацию состава- и Фомин, и Чавес, и Глебов, и Лаксальт остались на лавке, а вместо них в центре играли Смелов и Александров, Даса же переместился на левый фланг.

      Подобные фортели пригодились бы в кубковой группе, тогда как на финишной
      прямой чемпа всё это отдавало авантюрой.

      Объяснением которой могло быть одно из двух- либо Личка смирился с потерей
      перспектив в чемпионате, сдался и намерен его лишь доигрывать, либо его
      мнение о сопернике было непомерно прохладным.

      Но дело не только в составе как таковом, но и в отношении игроков, оказавшимся
      сегодня близким к пофигистскому.
      Особенно забавной вышла картинка выхода динамовцев на поле после перерыва- Карраскаль откровенно зевал во всю ширь.

      Интересно, что "парижане", похоже, особенно сопротивляться не планировали.
      И, вероятно, сами удивлены полученным очёчком.
      Динамо же много владело мячом, однако моментов не создавало совсем.

      Даже после пропущенного гола и последовавших замен в игре Динамо ничего
      особенно не изменилось.
      Ответка была рикошетной и не очень-то вытекала из логики игры.

      Таким образом, в чемпионате с Динамо всё окончательно ясно.
      Осталось лицезреть кубок России, но частенько бывает так, что бросив один турнир, команда не преуспевает и в том, на котором пытается сосредоточиться- футбольный бог таких "хитрецов" жалует редко..

      ЗЫ. Артур Гомес порвал ахилл..
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ CCCP1922 (раскрыть)
      вчера в 16:46
      Карпин???
      CCCP1922
      CCCP1922
      вчера в 16:45
      Пришла пора Динамо принимать решение относительно будущего Лички на посту главного тренера команды. Время показало, что уровень Марцела не соответствует амбициям легендарного клуба. Нынешний сезон надо признать не самым лучшим и приступить к поискам нового наставника. На предложения Мостового предлагаю не обращать внимание.
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ протон (раскрыть)
      вчера в 16:45
      Поправлю. Откладывается.
      isamsn
      isamsn
      вчера в 16:44
      Подфартило в концовке с незабитым пенальти.
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV
      вчера в 16:44
      Capral
      А меня глубоко возмутил "эксперт" на Матч Премьер, который ляпнул " Динамо всегда должно бороться за победу в РПЛ и в Кубке". Это на мой взгляд мечты несбыточные и фантазии. По игре это команда для борьбы за 5-6 место * с таким тренером)
      Capral
      Capral
      вчера в 16:40, ред.
      А кто-то помнится со мной спорил по поводу Кутицкого, продлением контракта, с повышением зарплаты. Второй матч подряд привозит пенальти. В этот раз повезло, что кривоногий в штангу попал. А по игре, Новгород молодцы, в 1-м тайме достойно смотрелись, с лёгким преимуществом. Признаться, думал, банковские служащие выиграют и крупно. Но, безумству храбрых, как говорится... Удачи НИжнему в дальнейшем, очень понравились и должны были побеждать. Но возможно, карма где-то сыграло за банкиров, если вспомнить прошлый матч с армейцами. Думаю, эти потерянные два очка бесследно не пройдут для команды ВТБ. А НИжнему, пусть они принесут радость, и в итоге станут спасительными, они сегодня молодцы!!!!!!!
      протон
      протон
      вчера в 16:36
      Походу личка в этом сезоне думает о борьбе за 5-6 место в чемпионате.
      Личка хорошо ставит атаку, но совсем не понимает в защите и вечно состав не может сделать нормальный, можно было в опорке поставить молодого и опытного, он ставит сразу двух молодых. и так делает постоянно. Атаку ставит и Артура и Маухуба, хотя оба сейчас очень слабы. Не умеет он совсем состав подбирать
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      вчера в 16:35
      Ужасный матч, одни хотят в пердив, другие с таким тренером, отказываются от борьбы за чемпионство, а виноват, конечно, Зенит.
      протон
      протон
      вчера в 16:34
      Увольнение Гончаренко отменяется.
      Гость
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