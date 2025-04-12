«Пари НН» и «Динамо» сыграли вничью в матче чемпионата России

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вчера, 16:30

«Пари НН» и «Динамо» не выявили победителя в 24-м туре РПЛ (1:1).

Александр Трошечкин вывел хозяев поля вперед на 60-й минуте, Ярослав Гладышев сравнял счет на 71-й.

После этой игры «Пари НН» идет на 13-й строчке (20 очков), «Динамо» находится на 5-м месте (43 балла).