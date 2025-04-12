«Пари НН» и «Динамо» сыграли вничью в матче чемпионата России

«Пари НН» и «Динамо» не выявили победителя в 24-м туре РПЛ (1:1).
Александр Трошечкин вывел хозяев поля вперед на 60-й минуте, Ярослав Гладышев сравнял счет на 71-й.
После этой игры «Пари НН» идет на 13-й строчке (20 очков), «Динамо» находится на 5-м месте (43 балла).
А что тебя удивляет? Как он работал в Оренбурге, так работает сейчас. И атаку он не ставит, просто бежит шашками наголо, не оглядываясь назад, как и положено местечковому невежде. Имея двух таких игроков, как Карра и Бит, надо создать команду конфетку!!! Но даже для таких игроков нужна грамотная тренерская рука. А у чеха деревенский футбол, оренбургского разлива...
А что тебя удивляет? Как он работал в Оренбурге, так работает сейчас. И атаку он не ставит, просто бежит шашками наголо, не оглядываясь назад, как и положено местечковому невежде. Имея двух таких игроков, как Карра и Бит, надо создать команду конфетку!!! Но даже для таких игроков нужна грамотная тренерская рука. А у чеха деревенский футбол, оренбургского разлива...