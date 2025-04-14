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Гафин: «Мне бы не хотелось видеть Карасёва судьёй на матчах „Динамо“»

вчера, 09:55

Глава совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал ситуацию вокруг запроса клуба к департаменту судейства с просьбой не назначать арбитра Сергея Карасёва на матчи команды.

Гафин подтвердил, что у него есть личное пожелание по поводу того, чтобы данный судья не обслуживал игры «Динамо», но отметил, что это исключительно его позиция.

Назначение судей на матчи не в наших полномочиях. Посмотрим, когда в следующий раз нам назначат этого арбитра. Мне бы Сергея видеть судьей на наших играх не хотелось бы. Нам пора отдохнуть друг от друга. А если он по нам заскучает, мы готовы предоставить ему свою медиа площадку – у нас перед матчами отличная развлекательная программа, в которой Карасев может выйти с гитарой, со своим музыкальным коллективом и что-то исполнить. А что касается судейства, то в ближайшее время ни клуб, ни наши болельщики абсолютно точно не хотели бы встречаться на футбольном поле.

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Все комментарии
Агамоглан
Агамоглан ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 17:05
Почему бы нет. Как с ними бороться?
Агамоглан
Агамоглан
вчера в 17:03
Конечно решение запоздалое, но лучше поздно чем никогда. Крови он у Динамо попил. Не порядочный человек.
баск
баск
вчера в 14:44
    Capral
    Capral
    вчера в 14:18
    Отвечу словами В.В.Лобановского: "Я уже давно всё доказал"))).
    баск
    баск
    вчера в 14:08
      Capral
      Capral
      вчера в 13:57
        баск
        баск
        вчера в 13:47
        Молодец Гафин.
        Иными мерами, чем применяемые, этого упыря Карасёва не остановить.
        Главное сделано- внимание широкой футбольной общественности привлечено
        к проблеме. Гласность- штука сильная.

        Если теперь Карасёва снова будут назначать на матчи Динамо, то слишком
        многие начнут рассматривать его "работу" под микроскопом, и если что-
        очередной широкой огласки и последующих дисквалификаций не избежать.
        Ещё немного, и Карасёв сам начнёт просить не назначать его на Динамо.

        Ну а судя по тому, как заполошно заходятся хейтеры- тем более очевидно,
        что руководство ФК Динамо всё делает правильно..)))
        Capral
        Capral
        вчера в 12:48
        Не, ну я в шоке, в натуре. Даже комментировать нечего...
        112910415
        112910415
        вчера в 11:15
        итак, клубы будут готовить списки и антисписки арбитров ! )
        sp7pdefxdjmp
        sp7pdefxdjmp
        вчера в 10:04
        Если просят отстранить только одного арбитра, то можно и пойти на встречу.
        Вещий
        Вещий
        вчера в 09:57
        О как ... теперь клубы будут выбирать судей на свои матчи...:)))))
        Гость
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