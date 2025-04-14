Гафин: «Мне бы не хотелось видеть Карасёва судьёй на матчах „Динамо“»

Глава совета директоров «Динамо» прокомментировал ситуацию вокруг запроса клуба к департаменту судейства с просьбой не назначать арбитра на матчи команды.

Гафин подтвердил, что у него есть личное пожелание по поводу того, чтобы данный судья не обслуживал игры «Динамо», но отметил, что это исключительно его позиция.

Назначение судей на матчи не в наших полномочиях. Посмотрим, когда в следующий раз нам назначат этого арбитра. Мне бы Сергея видеть судьей на наших играх не хотелось бы. Нам пора отдохнуть друг от друга. А если он по нам заскучает, мы готовы предоставить ему свою медиа площадку – у нас перед матчами отличная развлекательная программа, в которой Карасев может выйти с гитарой, со своим музыкальным коллективом и что-то исполнить. А что касается судейства, то в ближайшее время ни клуб, ни наши болельщики абсолютно точно не хотели бы встречаться на футбольном поле.