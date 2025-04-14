Гафин: «Мне бы не хотелось видеть Карасёва судьёй на матчах „Динамо“»

Глава совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал ситуацию вокруг запроса клуба к департаменту судейства с просьбой не назначать арбитра Сергея Карасёва на матчи команды.
Гафин подтвердил, что у него есть личное пожелание по поводу того, чтобы данный судья не обслуживал игры «Динамо», но отметил, что это исключительно его позиция.
Назначение судей на матчи не в наших полномочиях. Посмотрим, когда в следующий раз нам назначат этого арбитра. Мне бы Сергея видеть судьей на наших играх не хотелось бы. Нам пора отдохнуть друг от друга. А если он по нам заскучает, мы готовы предоставить ему свою медиа площадку – у нас перед матчами отличная развлекательная программа, в которой Карасев может выйти с гитарой, со своим музыкальным коллективом и что-то исполнить. А что касается судейства, то в ближайшее время ни клуб, ни наши болельщики абсолютно точно не хотели бы встречаться на футбольном поле.
Насчёт же того, кому и что ты "доказал"- это я не в курсе, с этим обращайся к Кандаурову..)))
Насчёт же того, кому и что ты "доказал"- это я не в курсе, с этим обращайся к Кандаурову..)))
А Карась- судья международной категории, а значит- клал он с прибором на гафло и компашку...
А Карась- судья международной категории, а значит- клал он с прибором на гафло и компашку...
Иными мерами, чем применяемые, этого упыря Карасёва не остановить.
Главное сделано- внимание широкой футбольной общественности привлечено
к проблеме. Гласность- штука сильная.
Если теперь Карасёва снова будут назначать на матчи Динамо, то слишком
многие начнут рассматривать его "работу" под микроскопом, и если что-
очередной широкой огласки и последующих дисквалификаций не избежать.
Ещё немного, и Карасёв сам начнёт просить не назначать его на Динамо.
Ну а судя по тому, как заполошно заходятся хейтеры- тем более очевидно,
что руководство ФК Динамо всё делает правильно..)))
Иными мерами, чем применяемые, этого упыря Карасёва не остановить.
Главное сделано- внимание широкой футбольной общественности привлечено
к проблеме. Гласность- штука сильная.
Если теперь Карасёва снова будут назначать на матчи Динамо, то слишком
многие начнут рассматривать его "работу" под микроскопом, и если что-
очередной широкой огласки и последующих дисквалификаций не избежать.
Ещё немного, и Карасёв сам начнёт просить не назначать его на Динамо.
Ну а судя по тому, как заполошно заходятся хейтеры- тем более очевидно,
что руководство ФК Динамо всё делает правильно..)))