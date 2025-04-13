Клуб из Новороссийска заявил о намерениях выйти в РПЛ

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вчера, 10:30

Председатель наблюдательного совета новороссийского «Черноморца» Сергей Шишкарёв заявил, что перед командой стоит задача выйти в РПЛ .

Перед командой стоит задача выйти в премьер-лигу уже в этом сезоне, причём будем стараться занять второе место, хотя ещё есть возможность сделать это через стыковые матчи.

«Черноморец» занимает четвёртое место в турнирной таблице Первой лиги. В 27-м туре команда из Новороссийска разгромила «Енисей». Сегодня в рамках 28-го тура «Черноморец» примет «Ротор», который располагается на 8-й строчке в турнирной таблицы. Начало матча в 15:00 по московскому времени.