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Клуб из Новороссийска заявил о намерениях выйти в РПЛ

вчера, 10:30

Председатель наблюдательного совета новороссийского «Черноморца» Сергей Шишкарёв заявил, что перед командой стоит задача выйти в РПЛ.

Перед командой стоит задача выйти в премьер-лигу уже в этом сезоне, причём будем стараться занять второе место, хотя ещё есть возможность сделать это через стыковые матчи.

«Черноморец» занимает четвёртое место в турнирной таблице Первой лиги. В 27-м туре команда из Новороссийска разгромила «Енисей». Сегодня в рамках 28-го тура «Черноморец» примет «Ротор», который располагается на 8-й строчке в турнирной таблицы. Начало матча в 15:00 по московскому времени.

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Черноморец
Источник: tass.ru
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Все комментарии
Futurista
Futurista
вчера в 11:30
Пусть выходят...там хоть зимой можно играть)...
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 11:18, ред.
Уже когда то были в высшем дивизионе кстати, совсем не так давно, в конце прошлого века где-то. Кто знает может это наш будущий Манчестер Сити?)
uqq9tp9x6c5r
uqq9tp9x6c5r
вчера в 11:01
Заявить это ещё не выйти
ah5zcvpem6th
ah5zcvpem6th
вчера в 10:57
Всё это хорошо, только чтобы стадион был в порядке.
k44vd6ehcwa5
k44vd6ehcwa5
вчера в 10:42
Успех в выходе в РПЛ потребует от «Черноморца» максимальной концентрации и самоотдачи. Если клуб сможет сохранить текущий темп и улучшить игру, то шансы на достижение цели значительно возрастут.
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:41
Ну для этого им придётся , ну сильно попотеть..)
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