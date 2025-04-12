Ганчаренко: «Очень много людей желают нам зла»

Главный тренер «Пари НН» выразил удивление в связи с тем, что команда сталкивается с агрессией и недоброжелательностью со стороны значительного количества людей.

Нигде столько грязи по отношению к клубу не слышал. Можно выигрывать, можно проигрывать, но столько ненависти...Столько вбросов. Удивляет! Очень много людей, которые находятся здесь недалеко, возле команды, желают зла. Мы должны думать, что такой несплоченности и ненависти нет нигде. Все здесь сидящие должны понять, что команде просто желают зла! Этого зла желают с ненавистью. Вот эти ваши выбросы по поводу того, что кто-то кем-то недоволен, кому-то что-то диктует. Поймите, что мы каждый день общаемся со спортивным и генеральным директором по поводу того, что происходит, но у нас нет никакой ненависти внутри. Когда команда катится вниз, здесь пытаются не помочь остановить падение, а ускорить.