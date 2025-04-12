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Ганчаренко: «Очень много людей желают нам зла»

вчера, 18:38

Главный тренер «Пари НН» Виктор Ганчаренко выразил удивление в связи с тем, что команда сталкивается с агрессией и недоброжелательностью со стороны значительного количества людей.

Нигде столько грязи по отношению к клубу не слышал. Можно выигрывать, можно проигрывать, но столько ненависти...Столько вбросов. Удивляет! Очень много людей, которые находятся здесь недалеко, возле команды, желают зла. Мы должны думать, что такой несплоченности и ненависти нет нигде. Все здесь сидящие должны понять, что команде просто желают зла! Этого зла желают с ненавистью. Вот эти ваши выбросы по поводу того, что кто-то кем-то недоволен, кому-то что-то диктует. Поймите, что мы каждый день общаемся со спортивным и генеральным директором по поводу того, что происходит, но у нас нет никакой ненависти внутри. Когда команда катится вниз, здесь пытаются не помочь остановить падение, а ускорить.

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Все комментарии
arzamas
arzamas
сегодня в 10:14
Команда влетела подряд Рубину, Химкам и Оренбургу дома. А могла очки брать. На себя надо Ганчаренке пенять. Работать надо и результат давать, а не истерить на вселенское зло. Чуть не обыграли одного из лидеров лиги. Значит можем когда хотим.
Датак
Датак
вчера в 21:57
Все,картофельный бог навел шороху в его бедной головушке
minai
minai
вчера в 19:27
А Весино, мазила, ваще нас ненавидит.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 19:03, ред.
Да кому до Вас дело,ты что такое несешь.Ты как в той басне запел.
Juriur
Juriur
вчера в 19:01
Оправдания какие-то нелепые.
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
вчера в 19:00
Бумеранг.Пусть вспомнит,как поступил с Рамазаном Гаджимурадовым!
STVA 1
STVA 1
вчера в 18:59
Что то мне напоминает. И многим думаю тоже
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:58
Эмоционально , это уже похоже на нервный срыв , близкий к истерике...
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 18:50, ред.
Сложно с симпатией относиться к команде у которой 20 очков после 24 туров. Тут должно быть что то личное. А если его нет то естественно будет критика и осуждение. Антифутбол никто смотреть не хочет. Ганчаренко явно хочет своими манипуляциями снизить давление на себя и команду, а давление снизить можно только хорошим результатом или деклассификацией в пердив, там тоже спрос поменьше.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 18:49
А ты что хотел? Это футбол, тут от любви до ненависти всего один шаг. Тебе, парень, не стоило поднимать такую сложную тему. Твоя плохая работа одна из причин подобного негатива. Так что не надо раздражать людей. А что тебе? А тебе просто пора на выход. Возвращайся домой.
протон
протон
вчера в 18:48
Обычное явление – команда проигрывает, её ругают на чём свет стоит. Стоит один раз выиграть – аплодисменты. Безусловно, не каждая игра бывает интересной и захватывающей, хотя мы вправе требовать от футболистов этого. Чем больше будет искренней и принципиальной дружбы между командой и её почитателями, тем меньше будет срывов.
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