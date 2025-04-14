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Онана приехал на тренировку МЮ вместе с агентом

вчера, 14:55

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Андре Онана прибыл на тренировку в сопровождении своего агента из Lian Sports.

Это произошло после того, как 14 апреля «Манчестер Юнайтед» потерпел крупное поражение от «Ньюкасла» (1:4) в рамках 32-го тура Английской Премьер-Лиги.

29-летний голкипер был исключён из заявки на матч после неудачного выступления против «Лиона» (2:2) в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что Онана сменил агентство с целью заключения нового, более выгодного контракта с «Манчестер Юнайтед».

Однако, по информации источника теперь камерунский футболист может поручить своим представителям поиск нового клуба.

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Все комментарии
shur
shur
вчера в 17:03
...(О) ....на.....на.... фиг не нужен, да ещё с Агентом,пантовый чел,ну
как в калитке стоит,так и ведёт себя нарочито!!!
galem72
galem72
вчера в 15:28
"...футболист может поручить своим представителям поиск нового клуба..."

Было бы здорово, если бы эта "новость" не исходила от утиного thesun.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 15:13
Онана ещё хотел более выгодный контракт?- ух молодец какой)))))
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