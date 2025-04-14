Онана приехал на тренировку МЮ вместе с агентом

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Андре Онана прибыл на тренировку в сопровождении своего агента из Lian Sports.
Это произошло после того, как 14 апреля «Манчестер Юнайтед» потерпел крупное поражение от «Ньюкасла» (1:4) в рамках 32-го тура Английской Премьер-Лиги.
29-летний голкипер был исключён из заявки на матч после неудачного выступления против «Лиона» (2:2) в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы.
Ранее сообщалось, что Онана сменил агентство с целью заключения нового, более выгодного контракта с «Манчестер Юнайтед».
Однако, по информации источника теперь камерунский футболист может поручить своим представителям поиск нового клуба.
как в калитке стоит,так и ведёт себя нарочито!!!
как в калитке стоит,так и ведёт себя нарочито!!!
Было бы здорово, если бы эта "новость" не исходила от утиного thesun.
Было бы здорово, если бы эта "новость" не исходила от утиного thesun.