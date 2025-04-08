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Сафонов поделился прогрессом и пониманием тренировочного процесса

вчера, 22:57

Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов у себя в Telegram-канале рассказал о своём прогрессе и понимании тренировочного процесса.

На высоком уровне важны мелочи, и я чувствую, что прибавляю во многих аспектах игры в воротах. На том уровне, когда могут воспользоваться любой помаркой очень важно не дать преимущество атакующему.

Зачастую технические навыки отрабатываются во время отдельной вратарской тренировки, когда можно смоделировать специальную ситуацию для практики того или иного элемента. И это первый шаг в приобретении какого-либо навыка, а в моём случае в изменении уже имеющегося.

Второй шаг — перенос этого движения в игровые упражнения с командой. Это требует времени, так как не часто происходят требуемые ситуации, ведь модель поведения вратаря зависит от многих факторов. Например, дистанция удара, наличие прессинга со стороны защитника, скорость движения, направление движения мяча, угол удара, первое касание нападающего и так далее… (очень много всего). И при изменении данных условий меняются и действия вратаря, хоть по итогу и выглядит всё достаточно просто.

И третий шаг — использовать этот навык в игре, но при качественной постоянной работе на тренировках данный элемент доводится до автоматизма.

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Все комментарии
sv_1969
sv_1969 ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 23:43
Гранаты у него не той системы)))
sv_1969
sv_1969 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 23:42
У Моти)))
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 23:13
Лучше сказал бы, почему его нет в рейтинге?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 23:04
Главное не форсировать... Всё у Тёмы впереди.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:00
Какой там прогресс на лавке?)
Гость
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