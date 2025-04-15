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Фати принял окончательное решение покинуть «Барселону»

вчера, 13:12

Нападающий Ансу Фати уйдёт из «Барселоны».

Как сообщается, форвард принял окончательное решение покинуть «сине-гранатовых» этим летом. Фати уже дал указание своему агенту найти ему новый клуб.

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Все комментарии
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вчера в 16:33
Скатертью дорога...
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 13:53
Рано звезду поймал и бросил работать над собой. Решил, что и этого достаточно.
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:27
Очень интересно, кто же его купит .
протон
протон
вчера в 13:21
Так он действительно в резкости потерял после того, как не стал делать операцию. Вон, к примеру, с Боруссией вышел и его все догоняли, даже не самый быстрый Эмре Джан.
Чему удивляется его окружение (да и он сам) не совсем понятно.
Очевидно, что Флик все эти недостатки видит на тренировках.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 13:13
Вот и правильно. Открывай Магомед, гора пришёл!
Гость
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