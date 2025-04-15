Фати принял окончательное решение покинуть «Барселону»

Нападающий Ансу Фати уйдёт из «Барселоны».
Как сообщается, форвард принял окончательное решение покинуть «сине-гранатовых» этим летом. Фати уже дал указание своему агенту найти ему новый клуб.
Нападающий Ансу Фати уйдёт из «Барселоны».
Как сообщается, форвард принял окончательное решение покинуть «сине-гранатовых» этим летом. Фати уже дал указание своему агенту найти ему новый клуб.
Чему удивляется его окружение (да и он сам) не совсем понятно.
Очевидно, что Флик все эти недостатки видит на тренировках.
Чему удивляется его окружение (да и он сам) не совсем понятно.
Очевидно, что Флик все эти недостатки видит на тренировках.