Стали известны лиги, в которых может продолжить карьеру Погба

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и «Ювентуса» Поль Погба определился со своим будущим.
На данный момент француз поддерживает форму в Майами. Он хочет подписать контракт с клубом на следующий сезон.
Погба открыт к переходу в Лигу 1, Бундеслигу и Ла Лигу. Также он не исключает вариант с переходом в МЛС или Саудовскую Аравию.
Перевожу на русский: У Погба есть желание играть в Европе, но нет возможности. Зато есть возможность играть в полулюбительских лигах, вроде МЛС и СА, но нет желания.
Перевожу на русский: У Погба есть желание играть в Европе, но нет возможности. Зато есть возможность играть в полулюбительских лигах, вроде МЛС и СА, но нет желания.