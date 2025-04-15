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Стали известны лиги, в которых может продолжить карьеру Погба

вчера, 12:21

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и «Ювентуса» Поль Погба определился со своим будущим.

На данный момент француз поддерживает форму в Майами. Он хочет подписать контракт с клубом на следующий сезон.

Погба открыт к переходу в Лигу 1, Бундеслигу и Ла Лигу. Также он не исключает вариант с переходом в МЛС или Саудовскую Аравию.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 14:43
Старый кнь должен в борозду попасть и не испортить)
112910415
112910415
вчера в 13:40
совершенно не ясно, в какой форме супер-звезда !
весьма вероятно, что в никакой ...
Georgy Cherdantsev
Georgy Cherdantsev
вчера в 13:30
Думаю, что Погба еще поиграет в Европе на высоком уровне. Найдется много клубов из ТОП-5 желающих его подписать. Возможно еще и за сборную Франции сыграет. Дешам о нем тепло отзывается. Погба соскучился по футболу и хочет всем доказать, что его рано списывать со счетов. За время дисквалификации он поумнел, а мастерство осталось при нем.
Romeo 777
Romeo 777 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 13:14
Читая новость и не видя еще твой комментарий, тоже в голове первым делом возникла мысль почему то именно Боруссия Дортмунд!
Incredulous
Incredulous
вчера в 12:44, ред.
"Погба открыт к переходу в Лигу 1, Бундеслигу и Ла Лигу. Также он не исключает вариант с переходом в МЛС или Саудовскую Аравию..."

Перевожу на русский: У Погба есть желание играть в Европе, но нет возможности. Зато есть возможность играть в полулюбительских лигах, вроде МЛС и СА, но нет желания.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:42
Дортмундской Боруссии пригодился бы такой игрок как Погба))
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