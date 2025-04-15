Анчелотти: «Я мечтал стать тренером „Ливерпуля“»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил, что хотел возглавить «Ливерпуль».
Я мечтал стать тренером «Ливерпуля», но потом я оказался в «Эвертоне» и прочувствовал их соперничество, а теперь я настоящий болельщик «Эвертона». Мне очень понравилась атмосфера, потому что там царит большая страсть к футболу. Вы также замечаете страсть фанатов «Ливерпуля».
Карло, ау, приди в себя, не отключайся! Ты в Испании, тренируешь Реал. У тебя завтра с Арсеналом тяжелейший матч. На вот лучше нашатырчику занюхни и водички выпей.
Карло, ау, приди в себя, не отключайся! Ты в Испании, тренируешь Реал. У тебя завтра с Арсеналом тяжелейший матч. На вот лучше нашатырчику занюхни и водички выпей.
но только Раф Бенитес работал и в Ливерпуле, и в Эвертоне.
на Энфилде экс-тренерам Эвертона место нет.
думаю, фаны Ливерпуля не очень сильно на тебя обидятся, что ты не был тренером Ливерпуля.
но только Раф Бенитес работал и в Ливерпуле, и в Эвертоне.
на Энфилде экс-тренерам Эвертона место нет.
думаю, фаны Ливерпуля не очень сильно на тебя обидятся, что ты не был тренером Ливерпуля.