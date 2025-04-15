Анчелотти: «Я мечтал стать тренером „Ливерпуля“»

Главный тренер «Реала» заявил, что хотел возглавить «Ливерпуль».

Я мечтал стать тренером «Ливерпуля», но потом я оказался в «Эвертоне» и прочувствовал их соперничество, а теперь я настоящий болельщик «Эвертона». Мне очень понравилась атмосфера, потому что там царит большая страсть к футболу. Вы также замечаете страсть фанатов «Ливерпуля».