Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

Анчелотти: «Я мечтал стать тренером „Ливерпуля“»

вчера, 15:47

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил, что хотел возглавить «Ливерпуль».

Я мечтал стать тренером «Ливерпуля», но потом я оказался в «Эвертоне» и прочувствовал их соперничество, а теперь я настоящий болельщик «Эвертона». Мне очень понравилась атмосфера, потому что там царит большая страсть к футболу. Вы также замечаете страсть фанатов «Ливерпуля».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Директор «Байера» предпочёл бы победу «Реала» над «Арсеналом»
14 апреля
Аморим: «Я понимаю критику, но мне всё равно»
14 апреля
Бруну Фернандеш разочарован игрой команды в матче против «Ньюкасла»
14 апреля
Дешам считает, что Погба сможет вернуться в футбол после дисквалификации
13 апреля
Киммих: «Мы почти всегда лучшие, но это не влияет на результаты»
13 апреля
Глава АФК оценил идею проведения чемпионата мира-2030 с 64 командами
13 апреля
Сортировать
Все комментарии
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс ответ Lewa2708 (раскрыть)
вчера в 19:01
Получается, он в феврале 2015 года знал, что его выпрут из Реала в июне того же года?
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 18:48
Он действительно хотел, он писал об этом в своей книге. Оказывается, ещё в феврале 2015 , было известно что через полтора года он возглавит Баварию
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 17:55
Я тоже мечтал стать тренером Ливерпуля. Потом я мечтал стать тренером Эвертона. Затем хотел потренировать Мидлсбро...

Поток снов Сергея Богдановича прервал телефонный звонок из Уфы.
ar5v9grjy5ke
ar5v9grjy5ke
вчера в 16:41
Иди в зенит, в газпроме мечты сбываются
shur
shur ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 16:26
...Я сразу то и не понял ,что вы на "Ты", эка как вы с ним понибрацки,
прям завидно стало!!!
Agamaga______05
Agamaga______05 ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 16:22
Он таким образом перезагружается. Я думаю к Арсеналу он будет готов.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 16:00
у руля Ливерпуля были лучшие тренера мира.
но только Раф Бенитес работал и в Ливерпуле, и в Эвертоне.
на Энфилде экс-тренерам Эвертона место нет.
думаю, фаны Ливерпуля не очень сильно на тебя обидятся, что ты не был тренером Ливерпуля.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 15:50, ред.
- Я мечтал стать тренером Ливерпуля а не вот это вот всё.

Карло, ау, приди в себя, не отключайся! Ты в Испании, тренируешь Реал. У тебя завтра с Арсеналом тяжелейший матч. На вот лучше нашатырчику занюхни и водички выпей.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 