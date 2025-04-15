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«Зенит» сократил отрыв, «Ливерпуль» ближе к титулу. Итоги тура топ-5 и РПЛ

сегодня, 00:40

В РПЛ «Краснодар» сохраняет лидерство (52 очка), но после поражения от «Зенита» отрыв от второго места сократился. У клуба из Санкт-Петербурга 50 баллов. Далее идут «Спартак» и ЦСКА, у них по 47 пунктов. В зоне стыковых матчей находятся «Ахмат» (23 очка) и «Пари НН» (20 баллов). Замыкают таблицу «Факел» и «Оренбург» (15 и 14 баллов соответственно).

«Зенит» сократил отрыв, «Ливерпуль» ближе к титулу. Итоги тура топ-5 и РПЛ

В АПЛ в отрыв ушёл «Ливерпуль» (76 очков). Следом идёт «Арсенал» (63 балла). Третий — «Ноттингем Форест» (57 пунктов), а замыкает первую четвёрку «Ньюкасл» (56 очков). В зоне вылета располагаются «Ипсвич», «Лестер» и «Саутгемптон» (21, 18 и 10 баллов соответственно).

«Зенит» сократил отрыв, «Ливерпуль» ближе к титулу. Итоги тура топ-5 и РПЛ

В Ла Лиге таблицу возглавляет «Барселона» (70 очков). Вторым идёт «Реал» (66 баллов), третьим — «Атлетико» (63 пункта). Топ-4 замыкает «Атлетик» (57 очков). В зоне вылета находятся «Лас-Пальмас», «Леганес» и «Вальядолид» (29, 28 и 16 баллов соответственно).

«Зенит» сократил отрыв, «Ливерпуль» ближе к титулу. Итоги тура топ-5 и РПЛ

В итальянской Серии А лидирует «Интер» (71 очко). В погоне за ним — «Наполи» (68 баллов). На третьем месте располагается «Аталанта» (61 пункт). Четвёрку лучших замыкает «Ювентус» (59 очков). В зоне вылета идут «Венеция», «Эмполи» (по 24 балла) и «Монца» (15 пунктов).

«Зенит» сократил отрыв, «Ливерпуль» ближе к титулу. Итоги тура топ-5 и РПЛ

В Бундеслиге на первом месте находится «Бавария» (69 очков). Далее идут «Байер» (63 балла) и «Айнтрахт» (51 пункт). На четвёртой позиции располагается «РБ Лейпциг» (48 очков). В зоне переходных игр находится «Хайденхайм» (22 балла). Замыкают таблицу «Бохум» и «Хольштайн» (20 и 18 пунктов соответственно).

«Зенит» сократил отрыв, «Ливерпуль» ближе к титулу. Итоги тура топ-5 и РПЛ

Во французской Лиге 1 первый ПСЖ (74 очка). «Монако» — второй (53 балла), «Марсель» идёт следом (52 пункта). Также в топ-4 — «Лион» (51 очко). В зоне стыковых матчей идёт «Гавр» (27 баллов). Замыкают таблицу «Сент-Этьен» и «Монпелье» (24 и 15 пунктов соответственно).

«Зенит» сократил отрыв, «Ливерпуль» ближе к титулу. Итоги тура топ-5 и РПЛ

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Все комментарии
Твой Арсен
Твой Арсен
сегодня в 13:31
Краснодар это вообще конечно... Команда тупо не хочет брать титулы.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith ответ b7jmstxk8kvr (раскрыть)
сегодня в 12:58
ОднознАчно!!!
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
сегодня в 12:57
Краснодару не долго осталось сохранять лидерство! ЦСКА их остановит, а Зениту продует!
Kosmos58
Kosmos58 ответ b7jmstxk8kvr (раскрыть)
сегодня в 11:30
Зачем тогда проводить чемп, если всё заранее ясно?!.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 09:52
Зенит сократил отставание до минимума - это точно !
Capral
Capral ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 09:14
Бавария ещё не имеет.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 07:39
Ливерпуль, Бавария и ПСЖ уже имеют чемпионство.
Bad Listener
Bad Listener ответ Dykiy3 (раскрыть)
сегодня в 07:30, ред.
Как куда, к своему законному, пятому месту приблизились, молодцы! И вообще задача была ЦСКА догнать по итогам этого тура, филигранно с ней справились, очень мощная команда конечно)))
112910415
112910415
сегодня в 07:10
Ливерпуль уже не сумеет что-либо испортить !
shlomo
shlomo
сегодня в 06:48
Все ясно только у французов ... остальные могут еще побороться...
Dykiy3
Dykiy3 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 06:21
куда приблизился спартак проиграв динамо махачкала?!?
Dykiy3
Dykiy3
сегодня в 06:19
кондадурову ( за правду отправил меня в игнор)
в 2008 Зенит единственный выиграл Супер Кубок уефа!!!
therapy
therapy
сегодня в 05:49
В Англии и Франции всё решено с чемпионством (в Англии даже с командами в зоне вылета определились), осталось только с Еврокубками разобраться, а в остальных-ИНТРИГА.
ABir
ABir
сегодня в 05:14
ПСЖ, ливерпуль и Бавария своего уже не упустят, а в остальных чемпионатах еще по разному может повернуться. Хотя фавориты тоже определены.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 02:26
Нас ждут увлекательные концовки чемпионатов...
Comentarios
Comentarios ответ b7jmstxk8kvr (раскрыть)
сегодня в 01:38
Да фиг его знает в этом году не факт
b7jmstxk8kvr
b7jmstxk8kvr
сегодня в 01:09
А Зенит все равно станет чемпионом!!!
протон
протон
сегодня в 00:52
Во-первых, не только Зенит приблизился к Краснодару, но и ЦСКА со Спартаком – каждая из этих команд стала ближе к первому месту на три очка и ближе к чемпионской гонке. Во-вторых, относительно прошлого тура да, от Спартака Зенит оторвался на 3 очка, но с ЦСКА разрыв и был таким.
Ну а Спартак, конечно, фееричный клуб: выдали камбек с -11 по очкам, набрали великолепную форму, усилились зимой на большие деньги, наконец обыграли Зенит и выиграли по итогу сезонную очку, Казалось бы, ну вот оно, вот всё сошлось - просто бери своё. И тут одно очко с Рубином, Ахматом и Махачкалой.
Гость
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