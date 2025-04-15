«Зенит» сократил отрыв, «Ливерпуль» ближе к титулу. Итоги тура топ-5 и РПЛ

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сегодня, 00:40

В РПЛ «Краснодар» сохраняет лидерство (52 очка), но после поражения от «Зенита» отрыв от второго места сократился. У клуба из Санкт-Петербурга 50 баллов. Далее идут «Спартак» и ЦСКА , у них по 47 пунктов. В зоне стыковых матчей находятся «Ахмат» (23 очка) и «Пари НН» (20 баллов). Замыкают таблицу «Факел» и «Оренбург» (15 и 14 баллов соответственно).

В АПЛ в отрыв ушёл «Ливерпуль» (76 очков). Следом идёт «Арсенал» (63 балла). Третий — «Ноттингем Форест» (57 пунктов), а замыкает первую четвёрку «Ньюкасл» (56 очков). В зоне вылета располагаются «Ипсвич», «Лестер» и «Саутгемптон» (21, 18 и 10 баллов соответственно).

В Ла Лиге таблицу возглавляет «Барселона» (70 очков). Вторым идёт «Реал» (66 баллов), третьим — «Атлетико» (63 пункта). Топ-4 замыкает «Атлетик» (57 очков). В зоне вылета находятся «Лас-Пальмас», «Леганес» и «Вальядолид» (29, 28 и 16 баллов соответственно).

В итальянской Серии А лидирует «Интер» (71 очко). В погоне за ним — «Наполи» (68 баллов). На третьем месте располагается «Аталанта» (61 пункт). Четвёрку лучших замыкает «Ювентус» (59 очков). В зоне вылета идут «Венеция», «Эмполи» (по 24 балла) и «Монца» (15 пунктов).

В Бундеслиге на первом месте находится «Бавария» (69 очков). Далее идут «Байер» (63 балла) и «Айнтрахт» (51 пункт). На четвёртой позиции располагается «РБ Лейпциг» (48 очков). В зоне переходных игр находится «Хайденхайм» (22 балла). Замыкают таблицу «Бохум» и «Хольштайн» (20 и 18 пунктов соответственно).