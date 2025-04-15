«Локомотив» обыграл «Ахмат» в 1/2 финала Пути регионов Кубка России

«Локомотив» переиграл «Ахмат» в полуфинале первого этапа Пути регионов Кубка России (2:1).
Родриго Руис Диас вывел гостей вперед на 8-й минуте, Дмитрий Воробьёв сравнял счет на 44-й, на 45-й забил Егор Погостнов.
На следующей стадии «красно-зеленые» сыграют с проигравшей командой противостояния «Зенита» и «Ростова».
Второй тайм прошел в обоюдных атаках, в которых острее выглядели хозяева. Ахмат провел 2-й тайм не так интересно, как 1-й, больше действовали на удачу, на случай... Потерялся подуставший Бериша. Вобщем, Локо заслуженно победил, с чем я команду и поздравляю!!! Батраков запомнился тремя эпизодами- отличным разрезающим пасом, ЖК и неиспользованным голевым моментом. Маневрировал мало и практически не вел игру.
Второй тайм прошел в обоюдных атаках, в которых острее выглядели хозяева. Ахмат провел 2-й тайм не так интересно, как 1-й, больше действовали на удачу, на случай... Потерялся подуставший Бериша. Вобщем, Локо заслуженно победил, с чем я команду и поздравляю!!! Батраков запомнился тремя эпизодами- отличным разрезающим пасом, ЖК и неиспользованным голевым моментом. Маневрировал мало и практически не вел игру.