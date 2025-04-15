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«Локомотив» обыграл «Ахмат» в 1/2 финала Пути регионов Кубка России

вчера, 19:58
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

«Локомотив» переиграл «Ахмат» в полуфинале первого этапа Пути регионов Кубка России (2:1).

Родриго Руис Диас вывел гостей вперед на 8-й минуте, Дмитрий Воробьёв сравнял счет на 44-й, на 45-й забил Егор Погостнов.

На следующей стадии «красно-зеленые» сыграют с проигравшей командой противостояния «Зенита» и «Ростова».

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 23:47
Всё может быть...)))
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:46
Коней точно сглазит)...
Capral
Capral ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 21:18
Не боитесь сглазить?
lotsman
lotsman
вчера в 20:38
Следующая встреча Локомотива с Зенитом. Спартак встречается с ЦСКА. Финал - Зенит - ЦСКА. И кубок у Зенита.)
Capral
Capral
вчера в 20:26
Неплохая получилась игра. В 1-м тайме, больше понравился Ахмат- играл более цельно, а главное интересней и острей. Смело выбегали в конры, обостряли и комбинировали. Причем, эпизодами, игра гостей напомнила мне чемпионский Арарат-73, свими игровыми кружевами! Рвался к воротам соперника Бериша, терзал соперника с неуёмной страстью. А потом, случились два гола Локо, точно не вытекающие из логики событий...

Второй тайм прошел в обоюдных атаках, в которых острее выглядели хозяева. Ахмат провел 2-й тайм не так интересно, как 1-й, больше действовали на удачу, на случай... Потерялся подуставший Бериша. Вобщем, Локо заслуженно победил, с чем я команду и поздравляю!!! Батраков запомнился тремя эпизодами- отличным разрезающим пасом, ЖК и неиспользованным голевым моментом. Маневрировал мало и практически не вел игру.
Bad Listener
Bad Listener ответ Balbes77773 (раскрыть)
вчера в 20:20, ред.
Да не, Ростов уже доигрывает сезон, это по последним матчам видно, без Валеры посыпались, со Спартаком вяло уныло сыграли сами себе по сути проиграли, с Ахматом, а Зенит наоборот там с ними видимо беседу с премиальными провели в Газпроме и дали понять что в этом году они должны брать всё если не хотят без вести пропасть и не вернуться никогда в свою Бразилию. Что же касается матча Спартака и Махачкалы ничего предсказуемее и быть не могло, Спартак именно на это и играет всю весну. Матч жизни с Зенитом вынесем за скобки, это для них был матч тысячи жизней.
За адекватность
За адекватность
вчера в 20:18
Ташуев видимо решил, что от добра добра не ищут, ну или скорее решил поберечь игроков основы, потому как полагаю решение задач в РПЛ поважнее, и как и на прошлом этапе розыгрыша выставил. скажем так, экспериментальный состав. "Краснодар" прошли, с "Локо" не срослось. Хотя начали очень даже бодро и главное результативно. Но что не говори, а Самошников знатно бросает "снаряд". Два аута в концовке тайма и ситуация в матче разворачивается на 360 градусов. Повернуть ее обратно в тайме втором, несмотря на брошенную в бой сразу после перерыва тройной заменой "тяжелую артиллерию" у клуба из Грозного не вышло. Ну а так в целом неплохой матч получился, как по мне. Воробьев у "Локо" конечно хоть и забил, но запорол... В общем болельщиков "Локо" с победой, ну а Ташуеву и Ко успеха в решении поставленных задач в РПЛ. Как-то так с моей колокольни.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:18
Локомотив ,проявил волю к победе. Молодцы!!!
Balbes77773
Balbes77773 ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 20:15
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    вчера в 20:07
    Так твой Зенит итак завтра с Ростовом играет, чего надеяться то?
    Bad Listener
    Bad Listener ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    вчера в 20:06, ред.
    Да по любому с Ростовом, Зенит завтра их разберёт на атомы думаю, если только у Зенита нет плана слить кубок в год столетия, думаю такого плана и быть не может для Питера
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 20:02
    Надеюсь ,придётся играть с Ростовом...
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