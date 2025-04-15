«Локомотив» обыграл «Ахмат» в 1/2 финала Пути регионов Кубка России

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вчера, 19:58

«Локомотив» переиграл «Ахмат» в полуфинале первого этапа Пути регионов Кубка России (2:1).

Родриго Руис Диас вывел гостей вперед на 8-й минуте, Дмитрий Воробьёв сравнял счет на 44-й, на 45-й забил Егор Погостнов.

На следующей стадии «красно-зеленые» сыграют с проигравшей командой противостояния «Зенита» и «Ростова».