«Атлетико» не без труда обыграл «Вальядолид»

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сегодня, 00:02

«Атлетико» выиграл у «Вальядолида» в матче 31-го тура Ла Лиги (4:2).

На 21-й минуте гости вышли вперёд — пенальти реализовал Мамаду Силла. Мадридская команда отыгралась на 25-й — гол с одиннадцатиметрового забил Хулиан Альварес. На 27-й «матрасники» повели усилиями Джулиано Симеоне. На 56-й равенство восстановил Хавьер Санчес. Альварес на 71-й снова реализовал пенальти. Ещё одним забитым мячом отметился Александр Серлот на 79-й.

«Атлетико» занимает 3-е место в чемпионате Испании (63 очка). «Вальядолид» идёт 20-м (16 баллов).