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«Атлетико» не без труда обыграл «Вальядолид»

сегодня, 00:02
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)4 : 2Логотип футбольный клуб ВальядолидВальядолидМатч завершен

«Атлетико» выиграл у «Вальядолида» в матче 31-го тура Ла Лиги (4:2).

На 21-й минуте гости вышли вперёд — пенальти реализовал Мамаду Силла. Мадридская команда отыгралась на 25-й — гол с одиннадцатиметрового забил Хулиан Альварес. На 27-й «матрасники» повели усилиями Джулиано Симеоне. На 56-й равенство восстановил Хавьер Санчес. Альварес на 71-й снова реализовал пенальти. Ещё одним забитым мячом отметился Александр Серлот на 79-й.

«Атлетико» занимает 3-е место в чемпионате Испании (63 очка). «Вальядолид» идёт 20-м (16 баллов).

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 14:22
надо за серебро биться !
матос
матос
сегодня в 12:04
АТМ с победой.
galem72
galem72
сегодня в 07:44
Интересно, Роналдо собирается заниматься клубом или дальше продолжит пускать слюни на федерацию футбола Бразилии?
sv_1969
sv_1969
сегодня в 06:32
Может быть присутствовала банальная недооценка соперника
112910415
112910415
сегодня в 06:25
эти ребята упорные !
Брулин
Брулин
сегодня в 02:29
Не надо выкупать Лангле. Оба гола привёз.((
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 01:35
Непростая победа команды Симеоне. Нельзя расслабляться. Надо побеждать в каждом матче. Атлетико должны обойти Реал в итоговой таблице)))
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 00:45
Браво Атлетико Мадрид!
Но создавать моментов больше надо!
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
сегодня в 00:35
Несмотря на то, что "Вальядолид" дважды сравнивал счёт, не покидало ощущение, что "Атлетико" в итоге выиграет и наберёт нужные ему позарез три очка.
Ощущения не обманули. Уж слишком слабыми оказались гости.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:12, ред.
Классный матч получился, особенно для зрителей и болельщиков футбола.
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 00:08, ред.
Ох, заставили поволноваться и вправду, тяжело было, не было ощущения что Вальядолид безнадёжный аутсайдер, сыграли как крепкий середняк и до последней минуты держали хозяев в напряжении. Хозяева конечно на классе вытащили игру и заслужили три очка, но ожидал что то типа 5:0 или около того
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