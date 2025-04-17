Агент Вагнера Лава заявил, что игрок должен отправиться на матч легенд ЦСКА

Агент Эвандро Феррейра, представляющий интересы нападающего бразильского «Аваи» Вагнера Лава, сообщил источнику, что футболист пока не получил разрешение на полёт в Россию для участия в матче легенд ЦСКА.
Вагнер должен поехать на матч легенд ЦСКА, он этого хочет, но всё зависит от разрешения его нынешнего клуба. У него действующий контракт, и они должны дать разрешение [на его отъезд]. Мы уже работаем над этим, и должны получить ответ на следующей неделе.
Игра пройдёт 18 мая на «ВЭБ Арене» в Москве.