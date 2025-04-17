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Агент Вагнера Лава заявил, что игрок должен отправиться на матч легенд ЦСКА

вчера, 15:59

Агент Эвандро Феррейра, представляющий интересы нападающего бразильского «Аваи» Вагнера Лава, сообщил источнику, что футболист пока не получил разрешение на полёт в Россию для участия в матче легенд ЦСКА.

Вагнер должен поехать на матч легенд ЦСКА, он этого хочет, но всё зависит от разрешения его нынешнего клуба. У него действующий контракт, и они должны дать разрешение [на его отъезд]. Мы уже работаем над этим, и должны получить ответ на следующей неделе.

Игра пройдёт 18 мая на «ВЭБ Арене» в Москве.

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Все комментарии
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 18:21
Легенда ЦСКА должен сыграть 18 мая. Карвалью тоже.
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 16:38
Вагнер Лав. Этот футболист независимо от клубной привязанности, вызывает восхищение как игрок. Я счастлив, что видел его игру.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:14
Слова должен здесь как-то не к месту. Никому он ничего не должен, Если захочет то приедет...
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