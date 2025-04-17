Агент Вагнера Лава заявил, что игрок должен отправиться на матч легенд ЦСКА

Агент Эвандро Феррейра, представляющий интересы нападающего бразильского «Аваи» , сообщил источнику, что футболист пока не получил разрешение на полёт в Россию для участия в матче легенд ЦСКА .

Вагнер должен поехать на матч легенд ЦСКА , он этого хочет, но всё зависит от разрешения его нынешнего клуба. У него действующий контракт, и они должны дать разрешение [на его отъезд]. Мы уже работаем над этим, и должны получить ответ на следующей неделе.