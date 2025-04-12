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Эллардайс готов возобновить тренерскую карьеру

вчера, 08:33

Сэм Эллардайс готов возобновить тренерскую деятельность. Дольше всего специалист работал в «Болтоне», а его последним клубом на данный момент был «Лидс».

Я готов помогать кому угодно, будь то в качестве менеджера или в иной роли. Но это должен быть интересный проект, в котором все трудятся ради общей цели. Вы можете считать, что в футбольном клубе всегда так и есть, но поверьте мне, это не так!

Вернулся бы я в «Болтон»? Вряд ли. Если бы они хотели моей помощи, то уже позвонили бы мне в любое время. Я живу в городе.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 13:07, ред.
Душевный дед. Это видно по открытой улыбке, где вся натура - на ладони.
Но думаю, не стоит оно того. В 70 лет трепать себе нервы... Зачем ?
Есть в эту пору более важные и близкие сердцу вещи..., например общение с внуками.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 11:00
Звезда АПЛ нулевых
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
вчера в 10:46
Большой Сэм возвращается!
Remarque
Remarque
вчера в 09:51
Ливерпуль возглавит.
STVA 1
STVA 1
вчера в 09:37
Заскучал похоже без работы Сэм
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 08:48, ред.
Хотел предложить Спартак, но прочитал слова "проект, в котором все трудятся" и понял что не подходит. Мы можем предложить только проект где трудиться не принято, где все всё хотят получить на халяву
Гость
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