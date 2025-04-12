Эллардайс готов возобновить тренерскую карьеру

готов возобновить тренерскую деятельность. Дольше всего специалист работал в «Болтоне», а его последним клубом на данный момент был «Лидс».

Я готов помогать кому угодно, будь то в качестве менеджера или в иной роли. Но это должен быть интересный проект, в котором все трудятся ради общей цели. Вы можете считать, что в футбольном клубе всегда так и есть, но поверьте мне, это не так!

Вернулся бы я в «Болтон»? Вряд ли. Если бы они хотели моей помощи, то уже позвонили бы мне в любое время. Я живу в городе.