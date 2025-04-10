Кантона признался, что не стал бы болеть за МЮ сейчас

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона признался, что не стал бы болельщиком команды при ее нынешнем руководстве.
Я болею за «Юнайтед», поскольку действительно люблю этот клуб. Но если, будучи болельщиком, мне бы пришлось выбирать клуб сейчас, то вряд ли я бы выбрал «Юнайтед».
Мне не близки их решения. У них другая стратегия, другой проект. Вам может быть близок такой проект? Едва ли.
Для меня очень важно уважение, как вы уважаете своего тренера и партнеров по команде. Считаю, что с приходом Рэтклиффа все стало наоборот. Эта команда директоров пытается все разрушить и никого не уважает. Они даже намерены сменить стадион.
незабываемым моментам, по волевым качествам команды в прошлом! Молодняку гораздо проще, ори себе на здоровья, кто кому
забил не важно,главное будораживающее состояние толпы !!!
Того Манчестера уже не будет, не вернёшь!!!https://youtu.be/ScRnT8wE-Ik?si=hZ8Rwff4gFvVD1ph
незабываемым моментам, по волевым качествам команды в прошлом! Молодняку гораздо проще, ори себе на здоровья, кто кому
забил не важно,главное будораживающее состояние толпы !!!
Того Манчестера уже не будет, не вернёшь!!!