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Кантона признался, что не стал бы болеть за МЮ сейчас

вчера, 19:20

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона признался, что не стал бы болельщиком команды при ее нынешнем руководстве.

Я болею за «Юнайтед», поскольку действительно люблю этот клуб. Но если, будучи болельщиком, мне бы пришлось выбирать клуб сейчас, то вряд ли я бы выбрал «Юнайтед».

Мне не близки их решения. У них другая стратегия, другой проект. Вам может быть близок такой проект? Едва ли.

Для меня очень важно уважение, как вы уважаете своего тренера и партнеров по команде. Считаю, что с приходом Рэтклиффа все стало наоборот. Эта команда директоров пытается все разрушить и никого не уважает. Они даже намерены сменить стадион.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:11
для давних болельщиков это прямо трагедия ...
cg63jqg63sb5
cg63jqg63sb5
вчера в 21:45
Всё понятно, глор))
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 21:16
Я не знаю кто этот Кантона, но он очень мудрый чувак. Да, о чём я и говорю постоянно и я не один оказывается, когда целью становятся деньги, приходят люди у которых цель деньги им чуждо всё духовное, все человеческие ценности, и в том числе и уважение, они из другого теста, капиталистического, беспринципные бизнесмены и в бизнесе они могут быть очень успешными. Им нужно много разочарований и крушений чтобы начать ценить другие ценности, но пока страдать вынуждены все, и те кто понимает, но так любит команду что не может бросить. У нас тут со Спартаком и Лукойлом 1 в 1 если с ментальной точки зрения смотреть, такая же история. И пока у руля такие прогнившие люди ничего хорошего команду не ждёт, сколько бы денег не было вложено, любовь и уважение к своему делу, к болельщикам, к традициям, ментальность не купишь. Деньги не цель, деньги лишь одно из средств для достижения чего то большего, но без менталитета и нравственности они ничего не стоят и ни к чему хорошему не приведут ни Манчестер Юнайтед ни мой любимый московский Спартак.
shur
shur
вчера в 19:53
..скорей всего уже болеешь по наитию, по воспоминаниям, по тем
незабываемым моментам, по волевым качествам команды в прошлом! Молодняку гораздо проще, ори себе на здоровья, кто кому
забил не важно,главное будораживающее состояние толпы !!!
Того Манчестера уже не будет, не вернёшь!!!
Вещий
Вещий
вчера в 19:37
Дааааа... прошли времена доминирования МЮ...
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 19:35
Конечно, новые болельщики при такой игре откуда появятся? Разве что, кто-нибудь живущий рядом со стадионом Манчестер Юнайтед. Между прочим, у Манчестер Сити сейчас абсолютно аналогичная ситуация с появлением новых болельщиков.
Гость
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