Мостовой сообщил о готовности стать спортивным директором

Бывший игрок сборной России сообщил о готовности работать в административной должности в футбольном клубе.

Я готов принять должность спортивного директора или функционера команды. Это было бы замечательно для всех. Я 20 лет назад закончил, а никакого достойного предложения так и не поступило мне. Представляешь? И не только мне, а многим футбольным людям. Какой уровень предложения должен быть? РПЛ или европейские клубы. Не просто же так я там всю жизнь на высочайшем уровне играл.