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Мостовой сообщил о готовности стать спортивным директором

вчера, 22:58

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой сообщил о готовности работать в административной должности в футбольном клубе.

Я готов принять должность спортивного директора или функционера команды. Это было бы замечательно для всех. Я 20 лет назад закончил, а никакого достойного предложения так и не поступило мне. Представляешь? И не только мне, а многим футбольным людям. Какой уровень предложения должен быть? РПЛ или европейские клубы. Не просто же так я там всю жизнь на высочайшем уровне играл.

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Все комментарии
Kosmos58
Kosmos58
сегодня в 09:57
... и Остапа понесло!..
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
сегодня в 09:40
Не позовут по одной причине: все тёплые места в клубах давно уже заняты своими людьми, которым тоже хочется есть и руководить. Никто для Александра специально освобождать место спортивного директора не будет.
mxqb83ws9ms3
mxqb83ws9ms3
сегодня в 06:56
Как бы его не покрутило без работы
ᅠᅠ
ᅠᅠ
сегодня в 06:51
Дзюбу в президенты клуба, а Мостового правой рукой Артёмки.
112910415
112910415
сегодня в 05:25
может, диктором на стадионе ?
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 00:24
Мост совсем отчаялся. Так не зовут потому что из хорошей карьеры игрока логически не вытекает вообще хорошего тренерского мастерства. Все это знают кроме Александра, видимо и спорт дир из него выйдет не очень, не понимает он в футболе, а вероятно и в жизни
протон
протон
вчера в 23:56
Царь ничего не сделал, как Великий игрок, что бы оставить наследие, не суетился, а просто забухал и кончился. Теперь Царёк думает, что ему все всё должны. Нет, царёк, так это не работает. Мир нынче суров и другой.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:50
Царёк уже и не знает что придумать))
Курьером иди поработай маленько))
протон
протон
вчера в 23:48
Правильно. Раз с тренерский карьерой не задалось надо идти дальше. Там вроде никакой бумажки не надо. Следующий шаг: "Мостовой готов стать владельцем футбольного клуба"
Гость
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