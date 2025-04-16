Гюндоган: «Всегда говорю себе, что мог бы стать хорошим тренером»

Хавбек «Манчестер Сити» сравнил тренерскую работу с деятельностью футболиста.

Я всегда говорю себе, что мог бы стать хорошим тренером, если у меня хватит храбрости, сил и терпения, чтобы достичь этого в долгосрочной перспективе.

Но я осознаю, что это огромная работа, когда вижу, сколько времени Пеп [Гвардиола] и тренерский штаб «Манчестер Сити» уделяют работе. Гораздо больше, чем футболисты. Нужно принять эту нагрузку, вам должно быть комфортно.

Я предпринял первые шаги, чтобы понять, может ли это мне нравиться, и пока так и есть.