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Гюндоган: «Всегда говорю себе, что мог бы стать хорошим тренером»

вчера, 22:54

Хавбек «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган сравнил тренерскую работу с деятельностью футболиста.

Я всегда говорю себе, что мог бы стать хорошим тренером, если у меня хватит храбрости, сил и терпения, чтобы достичь этого в долгосрочной перспективе.

Но я осознаю, что это огромная работа, когда вижу, сколько времени Пеп [Гвардиола] и тренерский штаб «Манчестер Сити» уделяют работе. Гораздо больше, чем футболисты. Нужно принять эту нагрузку, вам должно быть комфортно.

Я предпринял первые шаги, чтобы понять, может ли это мне нравиться, и пока так и есть.

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Все комментарии
khh7qf4wpx53
khh7qf4wpx53
сегодня в 06:24
Как-то плохо в этом сезоне у тренеров получается.
sihafazatron
sihafazatron ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 23:22
Кажется, что он вернулся в сити лишь для того, чтобы чему-то научиться у лысого
STVA 1
STVA 1
вчера в 23:12
Ну это только время покажет кем ты станешь
Гость
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