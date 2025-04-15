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Лодыгин и Кришито примут участие в праздновании 100-летия «Зенита»

вчера, 18:17

Голкипер Юрий Лодыгин и бывший защитник Доменико Кришито, ранее выступавшие за «Зенит», в своих соцсетях подтвердили, что примут участие в праздновании 100-летия клуба из Санкт-Петербурга. Лодыгин написал:

Болельщики «Зенита», привет! 100-летие клуба — это большое событие! Поздравляю всех! Увидимся 25 мая! До встречи!

В публикации Кришито сказано:

Всем привет! 25 мая буду участвовать в «Матче легенд», посвящённом 100-летнему юбилею футбольного клуба «Зенит». Очень жду снова встречи с Петербургом и всеми вами, невероятными фанатами.

Лодыгин играл за «Зенит» с 2013-го по 2019 год, а Кришито – с 2011-го по 2018 год.

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Все комментарии
nikolah
nikolah
сегодня в 02:11
Удивлен, что позвали Лодыгина, но без Миммо тут действительно было не обойтись.
Scorp689
Scorp689
вчера в 19:18
Красивая дата... Нужно собрать всех, кто вносил вклад в историю...
drug01
drug01
вчера в 18:30
А Халк приедет?
Гость
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