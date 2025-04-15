Лодыгин и Кришито примут участие в праздновании 100-летия «Зенита»

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вчера, 18:17

Голкипер и бывший защитник , ранее выступавшие за «Зенит», в своих соцсетях подтвердили, что примут участие в праздновании 100-летия клуба из Санкт-Петербурга. Лодыгин написал:

Болельщики «Зенита», привет! 100-летие клуба — это большое событие! Поздравляю всех! Увидимся 25 мая! До встречи!

В публикации Кришито сказано:

Всем привет! 25 мая буду участвовать в «Матче легенд», посвящённом 100-летнему юбилею футбольного клуба «Зенит». Очень жду снова встречи с Петербургом и всеми вами, невероятными фанатами.

Лодыгин играл за «Зенит» с 2013-го по 2019 год, а Кришито – с 2011-го по 2018 год.