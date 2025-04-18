Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыЛига Европы 2024/2025

«Будё-Глимт» победил по пенальти «Лацио» и вышел в 1/2 Лиги Европы

сегодня, 01:00
ЛациоЛоготип футбольный клуб Лацио (Рим)3 : 1Логотип футбольный клуб Будё-ГлимтБудё-ГлимтЗакончился после серии пенальти

«Лацио» одержал победу над «Будё-Глимт» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы (3:1 после дополнительного времени). По сумме двух встреч счёт стал 3:3, в серии пенальти римский клуб уступил (2:3).

На 21-й минуте счёт открыл нападающий «Лацио» Валентин Кастельянос. В компенсированное ко второму тайму время нападающий Тианни Нослин перевёл матч в дополнительное время. На 100-й минуте нападающий «Лацио» Булайе Диа довёл счёт до разгромного. На 109-й минуте нападающий гостей Андреас Хельмерсен сократил отставание гостей, а на 120-й был удален с поля.

В составе «Будё-Глимт» играл российский вратарь Никита Хайкин, отразивший два удара с пенальти в послематчевой серии.

В полуфинале турнира «Будё-Глимт» сыграет с «Тоттенхэмом».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Юргорден» в овертайме разгромил «Рапид» и вышел в 1/2 Лиги конференций
Сегодня, 00:55
«Ман Юнайтед» в овертайме обыграл «Лион» и вышел в полуфинал Лиги Европы
Сегодня, 00:46
«Тоттенхэм» минимально обыграл «Айнтрахт» и вышел в полуфинал Лиги Европы
Сегодня, 00:01
«Атлетик» переиграл «Рейнджерс» и вышел в полуфинал Лиги Европы
Вчера, 23:55
«Челси» дома проиграл «Легии», но вышел в полуфинал Лиги конференций
Вчера, 23:53
«Фиорентина» сыграла вничью с «Целе» и вышла в полуфинал Лиги конференций
Вчера, 21:40
Сортировать
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 06:29
Молодцы.... показали себя и свою игру....
adekvat
adekvat ответ Comentarios (раскрыть)
сегодня в 06:29
Он в ЛЕ играет, зачем ему эта экзотика.
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 05:34
Заслужили больше неуступчивые норвежцы, даже в выездном матче вопреки моим ожиданиям ходили в атаку и комбинировали, показывали симпатичный футбол, а Лацио в целом забили всё что создали, если честно казалось что всё закончится ещё в основное время, но всё таки затолкали второй всеми правдами и не правдами. Даже страшно стало что норвежцы поплыли и теперь проиграют, особенно после третьего мяча римлян, но нет, показали характер и заслуженно вышли в полуфинал. Продолжают радовать
112910415
112910415
сегодня в 05:26
великолепные норвеги с нашим крутым вратарём !
sv_1969
sv_1969
сегодня в 04:57
Хайкин конечно вытащил Буде
Scorp689
Scorp689
сегодня в 04:51
Никитос просто молодец...
Mr_Tim
Mr_Tim
сегодня в 04:29
Буде Сенсация конечно в этом сезоне ЛЕ!
Comentarios
Comentarios
сегодня в 03:10, ред.
Его в сборную не вызывают или сам не хочет
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 03:06
Информация про нашего вратаря особенно приятная...
протон
протон
сегодня в 02:29
Буде в полуфинале. Что-то невероятное
nikolah
nikolah
сегодня в 02:28
Норгам респект, подсобрали кабину и во втором экстратайме закатали, хотя нельзя не отметить беспечную игру Лациков в этот период.
Ну и отдельно можно выделить Хайкина, взял две пенки, неоднократно тащил сегодня, можно только порадоваться за нашего соотечественника, посмотрим как сыграют со шпорами.
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров
сегодня в 02:13
Будё-Глимт с каждым годом все сильнее и сильнее
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:57
И такое тоже бывает в футболе ⚽️.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 01:49
Вот сюрприз так сюрприз
lazzioll
lazzioll ответ Remarque (раскрыть)
сегодня в 01:07
чет ржу))... лучше и не скажешь
Remarque
Remarque
сегодня в 01:04
Финал Италия - Англия показал, что не ... на серию пенальти негров ставить. Но, видимо, Барони его не смотрел. Да и как хромающего Кастельяноса можно было поставить на пенальти.
Позор. Слов нет.
Чауна это вообще как-будто возле стадиона негра нашли перед матчем и предложили сыграть.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 