«Будё-Глимт» победил по пенальти «Лацио» и вышел в 1/2 Лиги Европы

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сегодня, 01:00

«Лацио» одержал победу над «Будё-Глимт» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы (3:1 после дополнительного времени). По сумме двух встреч счёт стал 3:3, в серии пенальти римский клуб уступил (2:3).

На 21-й минуте счёт открыл нападающий «Лацио» Валентин Кастельянос. В компенсированное ко второму тайму время нападающий Тианни Нослин перевёл матч в дополнительное время. На 100-й минуте нападающий «Лацио» Булайе Диа довёл счёт до разгромного. На 109-й минуте нападающий гостей Андреас Хельмерсен сократил отставание гостей, а на 120-й был удален с поля.

В составе «Будё-Глимт» играл российский вратарь Никита Хайкин, отразивший два удара с пенальти в послематчевой серии.

В полуфинале турнира «Будё-Глимт» сыграет с «Тоттенхэмом».