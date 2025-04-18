«Ман Юнайтед» в овертайме обыграл «Лион» и вышел в полуфинал Лиги Европы

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Лион» (5:4 после овертайма, 7:6 по сумме двух матчей) в ответной игре 1/4 финала Лиги конференций.
На 10-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мануэль Угарте. В дополнительное ко второму тайму время Диогу Далот удвоил преимущество МЮ. На 71-й минуте полузащитник «Лиона» Корентен Толиссо сократил отставание, а на 78-й минуте Николас Тальяфико сравнял счёт. На 89-й минуте Толиссо был удалён с поля. На 105-й минуте Райан Шерки вывел «Лион» вперёд, а на 108-й минуте Александр Ляказетт с пенальти удвоил преимущество гостей. На 114-й минуте полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш реализовал одиннадцатиметровый. На 120-й минуте хавбек МЮ Кобби Майну сравнял счёт, а спустя минуту Харри Магуайр принёс победу «красным дьяволам».
В полуфинале Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» сыграет против «Атлетика» Бильбао.
Сначала МЮ заслуженно вел 2:0. Потом - точно так же заслуженно проигрывал 2:4.
Ну а затем еще более заслуженно Лион проиграл. МЮ, конечно, победы не заслуживал... но то, что устроил Лион после четвертого забитого мяча - это не футбол! Это пинание мяча, пинание противников, провокации... поэтому справедливо, что после такого французы вылетели
Сначала МЮ заслуженно вел 2:0. Потом - точно так же заслуженно проигрывал 2:4.
Ну а затем еще более заслуженно Лион проиграл. МЮ, конечно, победы не заслуживал... но то, что устроил Лион после четвертого забитого мяча - это не футбол! Это пинание мяча, пинание противников, провокации... поэтому справедливо, что после такого французы вылетели
думал, теперь точно фанатам МЮ гроб с музыкой придется заказывать для Аморима и ко.
респект Лиону, играя в меньшинстве, вели 4-2 на Олд Траффорде!!!
думал, вот Юнайтед на дне забитый даже шевелиться нет сил.
а команда подает признаки жизни, и за 7 последние мин. овертайма забивает три гвоздя)))) по дьявольски жестко яростно цинично восставшие из ада.
так только Манчестер Юнайтед может. и сделано неоднократно!!! браво!!!
думал, теперь точно фанатам МЮ гроб с музыкой придется заказывать для Аморима и ко.
респект Лиону, играя в меньшинстве, вели 4-2 на Олд Траффорде!!!
думал, вот Юнайтед на дне забитый даже шевелиться нет сил.
а команда подает признаки жизни, и за 7 последние мин. овертайма забивает три гвоздя)))) по дьявольски жестко яростно цинично восставшие из ада.
так только Манчестер Юнайтед может. и сделано неоднократно!!! браво!!!