«Ман Юнайтед» в овертайме обыграл «Лион» и вышел в полуфинал Лиги Европы

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сегодня, 00:46

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Лион» (5:4 после овертайма, 7:6 по сумме двух матчей) в ответной игре 1/4 финала Лиги конференций.

На 10-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мануэль Угарте. В дополнительное ко второму тайму время Диогу Далот удвоил преимущество МЮ . На 71-й минуте полузащитник «Лиона» Корентен Толиссо сократил отставание, а на 78-й минуте Николас Тальяфико сравнял счёт. На 89-й минуте Толиссо был удалён с поля. На 105-й минуте Райан Шерки вывел «Лион» вперёд, а на 108-й минуте Александр Ляказетт с пенальти удвоил преимущество гостей. На 114-й минуте полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш реализовал одиннадцатиметровый. На 120-й минуте хавбек МЮ Кобби Майну сравнял счёт, а спустя минуту Харри Магуайр принёс победу «красным дьяволам».

В полуфинале Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» сыграет против «Атлетика» Бильбао.