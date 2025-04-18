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«Ман Юнайтед» в овертайме обыграл «Лион» и вышел в полуфинал Лиги Европы

сегодня, 00:46
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед5 : 4Логотип футбольный клуб ЛионЛионЗакончился в доп. время

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Лион» (5:4 после овертайма, 7:6 по сумме двух матчей) в ответной игре 1/4 финала Лиги конференций.

На 10-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мануэль Угарте. В дополнительное ко второму тайму время Диогу Далот удвоил преимущество МЮ. На 71-й минуте полузащитник «Лиона» Корентен Толиссо сократил отставание, а на 78-й минуте Николас Тальяфико сравнял счёт. На 89-й минуте Толиссо был удалён с поля. На 105-й минуте Райан Шерки вывел «Лион» вперёд, а на 108-й минуте Александр Ляказетт с пенальти удвоил преимущество гостей. На 114-й минуте полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш реализовал одиннадцатиметровый. На 120-й минуте хавбек МЮ Кобби Майну сравнял счёт, а спустя минуту Харри Магуайр принёс победу «красным дьяволам».

В полуфинале Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» сыграет против «Атлетика» Бильбао.

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Все комментарии
Вещий
Вещий
сегодня в 06:35
Футбольная Фортуна отвернулась от Лиона....
Athletic Club de Bilbao
Athletic Club de Bilbao
сегодня в 05:32
Такой футбол мне нравится!
Поздравляю болельщиков МЮ с 1/2 финала!
112910415
112910415
сегодня в 05:29
битва недостойных ! )
Mr_Tim
Mr_Tim
сегодня в 04:27
Что это было?(камбэк! Защита МЮ это Хаос полный уже как система долгие годы! Лион жаль. ставил на них... Атлетик соперник тоже не из легких, полуфинал ЛЕ для МЮ уже достижение в этом сезоне конечно.
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 01:53
А ведь так и трофей возьмут...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ ᅠᅠ (раскрыть)
сегодня в 01:25
Некрасиво с моей стороны будет, конечно, но в вашем шедевре я бы слово "пропускать" заменил на "пр....бать". Это хоть и грубо, но более соответствует реалиям.
Dauletbek
Dauletbek ответ Ice van Reed (раскрыть)
сегодня в 01:23
Неплохой фотошоп))
Ice van Reed
Ice van Reed ответ ᅠᅠ (раскрыть)
сегодня в 01:23, ред.
Или так

Умом МЮ нам не понять,
Футбольной логикой не смерить.
Игру МЮ нельзя ругать,
В Команду нужно только верить!!!
ᅠᅠ
ᅠᅠ
сегодня в 01:19
Умом МЮ нам не понять,
Футбольной логикой не смерить.
Как можно столько пропускать,
И всё наследие похерить?
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 01:18
Единственная непобежденная команда в Европе. ирония судьбы весёлая штука
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 01:14, ред.
Винисиус? Рафинья? Подвиньтесь
Dauletbek
Dauletbek ответ Ice van Reed (раскрыть)
сегодня в 01:13
Вот такие ребята с детства за...А то у нас в соккере много тех, кто с детства за какой-нибудь европейский клуб))
Agamaga______05
Agamaga______05
сегодня в 01:12
Я это видел! Жара по счёту! Качели!
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 01:05, ред.
Этот паренёк зарешал в Чистый четверг Футбольный бог был на стороне красных Дьяволов
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 01:03, ред.
Хойлунд - датский Заболотный. Один в один. Ну и как тут Гарначо ругать за инициативу в завершении, когда такое полено Аморим на острие ставит ?

Онану хоть и возят мордой по столу все кому не лень, но на ленточке он молодец. Прыгучий, атлетичный воротчик.

Бруну - большой мастер на поле. Размазня, как мужик, но как игрок - талант.

Каземиро сегодня умница. Мужественный чел., которого роняют, цепляют, но бразил стоически всё переносит. Истинный пример сильной Личности.

Остальные так себе - серая масса.

P.S. МЮ поздравлять не буду. Поздравлю их самых преданных болельщиков, которых клуб на сегодня не достоин.
Comentarios
Comentarios
сегодня в 01:00
Сами помучались болел помучили с игрой не все гуд
Dudikoff
Dudikoff
сегодня в 00:59
Цирк, но интересно) Лацио с Будёй вместе с серией пенальти столько же забили)
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 00:58
Пусть МЮ выиграет ЛЕ, пусть порадуется тот ребенок ещё раз). Хотя сам я сомневаюсь в этом. Атлетик серьёзный соперник...
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 00:57
Просто ужасная игра от МЮ, желаю им конечно выиграть ЛЕ, чтобы в след сезоне квалифицироваться в ЛЧ, и купить норм игроков. Но какой дурак туда перейдет, вопрос большой. Надо будет удваивать зарплаты, которые будут предлагать другие клубы.
eleven LC
eleven LC ответ shur (раскрыть)
сегодня в 00:57
Ну это другой вопрос, понятно что МЮ не тот но сегодня камбек был шикарен
Ice van Reed
Ice van Reed ответ kovalev-barin (раскрыть)
сегодня в 00:57, ред.
Решили гримасничать, за это поплатились, МЮ умеет, могёт, практикует кабаки, как это делается по настроению!
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 00:55
Атлетик в полуфинале шлепнет МЮ слабого Аморима.
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров
сегодня в 00:55
Думаю нужно продать Зиркзее и Хёйлунда, купить пару качественных цз, а Магуайра переквалифицировать в цф. А по игре скажу что так играть нельзя, ведя 2:0 нужно счёт доводить до 3:0, а не до 2:4
Ice van Reed
Ice van Reed ответ shur (раскрыть)
сегодня в 00:53
К слову Реал по игре с Арсеналом не далеко убежал, МЮ хоть покоритель Реала Лион прошёл, который обыгрывал испанцев в 1.8
kovalev-barin
kovalev-barin ответ shur (раскрыть)
сегодня в 00:53
Вообще не жаль! Нужно было доигрывать, а не устраивать тот цирк, который они устроили после 4 мяча!

Я повторюсь: после последних 10 минут овертайма не МЮ заслужил пройти дальше, а Лион заслужил вылететь!
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 00:52
С детства за МЮ, это не про меня))) Это тот мальчик,который радовался после гола Магуайра)
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:52
МЮ единственная команда в еврокубках))) которая еще не проиграла!!!!
kovalev-barin
kovalev-barin
сегодня в 00:51
Конечно, интересная игра...

Сначала МЮ заслуженно вел 2:0. Потом - точно так же заслуженно проигрывал 2:4.

Ну а затем еще более заслуженно Лион проиграл. МЮ, конечно, победы не заслуживал... но то, что устроил Лион после четвертого забитого мяча - это не футбол! Это пинание мяча, пинание противников, провокации... поэтому справедливо, что после такого французы вылетели
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:51
ну что за матч выдали ))))))))))))))))
думал, теперь точно фанатам МЮ гроб с музыкой придется заказывать для Аморима и ко.
респект Лиону, играя в меньшинстве, вели 4-2 на Олд Траффорде!!!
думал, вот Юнайтед на дне забитый даже шевелиться нет сил.
а команда подает признаки жизни, и за 7 последние мин. овертайма забивает три гвоздя)))) по дьявольски жестко яростно цинично восставшие из ада.
так только Манчестер Юнайтед может. и сделано неоднократно!!! браво!!!
shur
shur ответ AKH (раскрыть)
сегодня в 00:50
...не то слово,как жаль ребят,серьёзно!!!
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