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«Юргорден» в овертайме разгромил «Рапид» и вышел в 1/2 Лиги конференций

сегодня, 00:55
РапидЛоготип футбольный клуб Рапид (Вена)1 : 4Логотип футбольный клуб Юргорден (Стокгольм)ЮргорденЗакончился в доп. время

«Рапид» уступил «Юргордену» в ответном матче 1/4 финала Лиги конференций (1:4 после дополнительного времени, общий счет 2:4)

На 7-й минуте игры прямую красную карточку получил хавбек хозяев Мамаду Сангаре. На 42-й минуте защитник «Юргордена» Маркус Даниэльссон открыл счёт в матче ударом с пенальти. На 45+1-й минуте «Рапид» сравнял счёт благодаря автоголу Якоба Уне-Ларссона. На 77-й минуте защитник гостей Кейта Косуги вывел свою команду вперёд. По итогам основного времени общий счёт стал 2:2, и игра перешла в дополнительное время, где на 93-й минуте полузащитник «Юргордена» Тобиас Гулликсен забил третий мяч своей команды, а на 105-й минуте оформил дубль. На 110-й минуте «Рапид» остался вдевятером, прямую красную карточку получил защитник Серж Ру Яо.

В полуфинале турнира «Юргорден» сыграет с «Челси».

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Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 06:32
Нежданчик от Рапида.... обидно что дома так проиграли
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 05:47
Хороший получился матч, с обилием голов и карточек...
STVA 1
STVA 1
сегодня в 05:00
Мамаду подвёл Рапид. С 7 минуты играть в меньшинствое то ещё удовольствие
Remarque
Remarque
сегодня в 01:07
Юргорден это открытие евросезона.
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