«Юргорден» в овертайме разгромил «Рапид» и вышел в 1/2 Лиги конференций

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сегодня, 00:55

«Рапид» уступил «Юргордену» в ответном матче 1/4 финала Лиги конференций (1:4 после дополнительного времени, общий счет 2:4)

На 7-й минуте игры прямую красную карточку получил хавбек хозяев Мамаду Сангаре. На 42-й минуте защитник «Юргордена» Маркус Даниэльссон открыл счёт в матче ударом с пенальти. На 45+1-й минуте «Рапид» сравнял счёт благодаря автоголу Якоба Уне-Ларссона. На 77-й минуте защитник гостей Кейта Косуги вывел свою команду вперёд. По итогам основного времени общий счёт стал 2:2, и игра перешла в дополнительное время, где на 93-й минуте полузащитник «Юргордена» Тобиас Гулликсен забил третий мяч своей команды, а на 105-й минуте оформил дубль. На 110-й минуте «Рапид» остался вдевятером, прямую красную карточку получил защитник Серж Ру Яо.

В полуфинале турнира «Юргорден» сыграет с «Челси».