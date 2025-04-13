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Сулейманов забил первый гол за команду МЛС

вчера, 22:49
Спортинг КанзасЛоготип футбольный клуб Спортинг Канзас (Канзас-Сити)2 : 4Логотип футбольный клуб Портленд ТимберсПортленд ТимберсМатч завершен

Нападающий клуба «Спортинг Канзас» Магомед-Шапи Сулейманов забил первый гол за команду.

Россиянин отличился на 16-й минуте регулярного чемпионата МЛС с «Портленд Тимберс», сравняв счёт. Ранее футболист отметился двумя результативными передачами.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:08
забивай больше, Шапи !
неприятно проигрывать ...
8jrwdhj92v5f
8jrwdhj92v5f
сегодня в 05:37
Начало есть, ждём продолжения
протон
протон
сегодня в 00:23
А сегодня мог и пригодиться в игре с Зенитом
shur
shur ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 23:42
....Я его ласково зову "Наш Шакири" по типажу, по росту, по настырности,успехов Шапи!!!
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:21, ред.
С почином - Шапи !
Гость
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