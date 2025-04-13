Сулейманов забил первый гол за команду МЛС

Нападающий клуба «Спортинг Канзас» Магомед-Шапи Сулейманов забил первый гол за команду.
Россиянин отличился на 16-й минуте регулярного чемпионата МЛС с «Портленд Тимберс», сравняв счёт. Ранее футболист отметился двумя результативными передачами.
|Спортинг Канзас2 : 4Портленд Тимберс
|Матч завершен
Нападающий клуба «Спортинг Канзас» Магомед-Шапи Сулейманов забил первый гол за команду.
Россиянин отличился на 16-й минуте регулярного чемпионата МЛС с «Портленд Тимберс», сравняв счёт. Ранее футболист отметился двумя результативными передачами.
неприятно проигрывать ...
неприятно проигрывать ...