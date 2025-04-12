«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого продлил беспроигрышную серию до 7 матчей

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вчера, 17:24

«Шанхай Шэньхуа», главным тренером которого является , обыграл «Чжэцзян Профешионал» в матче 6-го тура чемпионата Китая (3:2).

На 21-й счёт открыл нападающий Жоао Тейшейра. На 69-й минуте полузащитник «Чжэцзяна» Ван Юдонг восстановил равновесие. На 72-й минуте игрок гостей Тонг Лей вывел свою команду вперед. Через пять минут полузащитник «Шанхай Шэньхуа» Ю Ханчао сравнял счёт. На 90+8-й минуте победным мячом отметился защитник Шиничи Чан.

После этой игры «Шанхай Шэньхуа» идет на первом месте (14 очков), «Чжэцзян Профешионал» располагается на 8-й строчке (8 баллов).