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«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого продлил беспроигрышную серию до 7 матчей

вчера, 17:24
Шанхай ШэньхуаЛоготип футбольный клуб Шанхай Шэньхуа3 : 2Логотип футбольный клуб Чжэцзян Профешионал (Ханчжоу)Чжэцзян ПрофешионалМатч завершен

«Шанхай Шэньхуа», главным тренером которого является Леонид Слуцкий, обыграл «Чжэцзян Профешионал» в матче 6-го тура чемпионата Китая (3:2).

На 21-й счёт открыл нападающий Жоао Тейшейра. На 69-й минуте полузащитник «Чжэцзяна» Ван Юдонг восстановил равновесие. На 72-й минуте игрок гостей Тонг Лей вывел свою команду вперед. Через пять минут полузащитник «Шанхай Шэньхуа» Ю Ханчао сравнял счёт. На 90+8-й минуте победным мячом отметился защитник Шиничи Чан.

После этой игры «Шанхай Шэньхуа» идет на первом месте (14 очков), «Чжэцзян Профешионал» располагается на 8-й строчке (8 баллов).

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Все комментарии
fw5q3r5qs526
fw5q3r5qs526
вчера в 18:36
Стартуют они хорошо, на всю дистанцию их не хватает
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 18:32
Респект, если оно так
протон
протон
вчера в 17:31
Лёня реально везунчик
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 17:29
Я не знаю, что происходит с командой Слуцкого в этом сезоне? Раньше у них был всего один соперник, а теперь в каждом матче отыгрываются
Гость
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