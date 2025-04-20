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«Фулхэм» потерпел поражение от «Челси» в матче АПЛ

вчера, 17:56
ФулхэмЛоготип футбольный клуб Фулхэм (Лондон)1 : 2Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

«Фулхэм» проиграл «Челси» в матче 33-го тура АПЛ (1:2).

На 20-й минуте «дачники» вышли вперёд усилиями Алекса Ивоби. «Синие» отыгрались на 84-й — мяч забил Тайрик Джордж. Педру Нету на 90+3-й провёл второй гол в составе гостей.

«Фулхэм» занимает 9-е место в чемпионате Англии (48 очков). «Челси» идёт 5-м (57 баллов).

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Все комментарии
Mishka_Sakhalin
Mishka_Sakhalin
сегодня в 01:09
У лесников ещё матч в запасе, так что 5 место вилами по воде, скорее всего откатятся на шестое Челси.
azkan
azkan
вчера в 22:48
С волевой победой Челси!
Не видел игру, но по обзорам играл только Нету)) И победный гол у него получился на загляденье. Когда в последних минутах забивал Челси, я уже и не помню.
А судя по коммннтам воз и ныне там((
Как так Джеймс?! Такой опытный, кэп, ну осмотрись и потом вальяжничай!
Пока синие в гонке за место в ЛЧ. Пока...
Теперь пойдут суровые прямые соперники. А они не дадут вот так, на фарте, в последних минутах отскакивать.
Удачи и побед синим!
Маг_тм
Маг_тм ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 20:57
Мда, думаю в этих 5 матчах, 3 поражения будет. Скорее всего даже Эвертон не обыграют, они норм ход набрали
Romeo 777
Romeo 777 ответ Маг_тм (раскрыть)
вчера в 19:02
С учетом оставшегося календаря, сложно будет это сделать с такой дохлой игрой команды.

Челси - Эвертон
Челси - Ливерпуль
Ньюкасл - Челси
Челси - МЮ
Ноттингем Форест - Челси
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 18:09
Борьба за ЛЧ продолжается. Сразу 3 клуба претендуют на 5 место
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 18:06
Отскочили. Не верю в их квалификацию в ЛЧ. Ньюкасл и Астон Вилла на 2 головы сильнее играют Челси.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:56
Голешник от Педро шикарный, но в целом повезло пенсам, ничья была бы по делу.
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