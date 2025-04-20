«Фулхэм» потерпел поражение от «Челси» в матче АПЛ

«Фулхэм» проиграл «Челси» в матче 33-го тура АПЛ (1:2).
На 20-й минуте «дачники» вышли вперёд усилиями Алекса Ивоби. «Синие» отыгрались на 84-й — мяч забил Тайрик Джордж. Педру Нету на 90+3-й провёл второй гол в составе гостей.
«Фулхэм» занимает 9-е место в чемпионате Англии (48 очков). «Челси» идёт 5-м (57 баллов).
Не видел игру, но по обзорам играл только Нету)) И победный гол у него получился на загляденье. Когда в последних минутах забивал Челси, я уже и не помню.
А судя по коммннтам воз и ныне там((
Как так Джеймс?! Такой опытный, кэп, ну осмотрись и потом вальяжничай!
Пока синие в гонке за место в ЛЧ. Пока...
Теперь пойдут суровые прямые соперники. А они не дадут вот так, на фарте, в последних минутах отскакивать.
Удачи и побед синим!
Не видел игру, но по обзорам играл только Нету)) И победный гол у него получился на загляденье. Когда в последних минутах забивал Челси, я уже и не помню.
А судя по коммннтам воз и ныне там((
Как так Джеймс?! Такой опытный, кэп, ну осмотрись и потом вальяжничай!
Пока синие в гонке за место в ЛЧ. Пока...
Теперь пойдут суровые прямые соперники. А они не дадут вот так, на фарте, в последних минутах отскакивать.
Удачи и побед синим!