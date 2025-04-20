Дубль Гладышева помог «Динамо» обыграть «Рубин»

«Динамо» переиграло «Рубин» в матче 25-го тура РПЛ (3:1).
На 23-й минуте нападающий «Динамо» Ярослав Гладышев вывел хозяев вперёд. На 25-й минуте полузащитник гостей Руслан Безруков сравнял счёт. На 61-й минуте Гладышев оформил дубль. На 90-й нападающий гостей Мирлинд Даку был удален с поля. Бителло на 90+9-й минуте забил третий мяч в ворота «Рубина»
После этой игры «Динамо» идет на 5-м месте (46 очков), «Рубин» располагается на 8-й строчке (36 баллов).
Это я до матча так думал..)
В действительности же Рубину оказалось ничего не надо, он приехал просто побегать по хорошей травке ВТБ-Арены.
Тем более, что в Москве сейчас такие дивные погоды стоят (с)
В общем, гости сегодня были мёртвенькие, а Динамо на расслабоне.
Такие матчи обычно играются вничью, но в середине второго тайма у нас получилась атака с ассистентским рикошетом, да ещё Ярик принял нестандартное решение и смутил Ставера.
Самой интересной получилась концовка, когда уже в компенсированное время Нгамалё привёз на ровном месте свободный с угла своей вратарской, но казанцы его запороли.
После чего пропустили контру, в ходе которой позволили Битело пробить
буквально тренировочный мяч, и он положил его как в бильярде, подобное
Биту удаётся исключительно редко.
Что ж, сораДников с победой.
Следующий матч играем с Зенитом, тоже дома, и Личка настолько хочет, видимо, отличиться, что сегодня даже дал отдохнуть Карраскалю, хотя игра через шесть дней, можно было успеть сто раз наотдыхаться..
Это я до матча так думал..)
В действительности же Рубину оказалось ничего не надо, он приехал просто побегать по хорошей травке ВТБ-Арены.
Тем более, что в Москве сейчас такие дивные погоды стоят (с)
В общем, гости сегодня были мёртвенькие, а Динамо на расслабоне.
Такие матчи обычно играются вничью, но в середине второго тайма у нас получилась атака с ассистентским рикошетом, да ещё Ярик принял нестандартное решение и смутил Ставера.
Самой интересной получилась концовка, когда уже в компенсированное время Нгамалё привёз на ровном месте свободный с угла своей вратарской, но казанцы его запороли.
После чего пропустили контру, в ходе которой позволили Битело пробить
буквально тренировочный мяч, и он положил его как в бильярде, подобное
Биту удаётся исключительно редко.
Что ж, сораДников с победой.
Следующий матч играем с Зенитом, тоже дома, и Личка настолько хочет, видимо, отличиться, что сегодня даже дал отдохнуть Карраскалю, хотя игра через шесть дней, можно было успеть сто раз наотдыхаться..