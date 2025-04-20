Дубль Гладышева помог «Динамо» обыграть «Рубин»

1745154045

вчера, 16:00

«Динамо» переиграло «Рубин» в матче 25-го тура РПЛ (3:1).

На 23-й минуте нападающий «Динамо» Ярослав Гладышев вывел хозяев вперёд. На 25-й минуте полузащитник гостей Руслан Безруков сравнял счёт. На 61-й минуте Гладышев оформил дубль. На 90-й нападающий гостей Мирлинд Даку был удален с поля. Бителло на 90+9-й минуте забил третий мяч в ворота «Рубина»

После этой игры «Динамо» идет на 5-м месте (46 очков), «Рубин» располагается на 8-й строчке (36 баллов).