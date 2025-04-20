Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Дубль Гладышева помог «Динамо» обыграть «Рубин»

вчера, 16:00
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)3 : 1Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

«Динамо» переиграло «Рубин» в матче 25-го тура РПЛ (3:1).

На 23-й минуте нападающий «Динамо» Ярослав Гладышев вывел хозяев вперёд. На 25-й минуте полузащитник гостей Руслан Безруков сравнял счёт. На 61-й минуте Гладышев оформил дубль. На 90-й нападающий гостей Мирлинд Даку был удален с поля. Бителло на 90+9-й минуте забил третий мяч в ворота «Рубина»

После этой игры «Динамо» идет на 5-м месте (46 очков), «Рубин» располагается на 8-й строчке (36 баллов).

Подписывайся в ВК
Все новости
«Интер Майами» с Месси в составе минимально обыграл «Коламбус Крю»
Вчера, 08:18
«Марсель» разгромил «Монпелье»
Вчера, 00:09
«Лас-Пальмас» в добавленное время вырвал победу в игре с «Атлетико»
19 апреля
Гол Шомуродова принёс «Роме» победу над «Вероной»
19 апреля
«Монако» не смог переиграть «Страсбур»
19 апреля
«Унион» и «Штутгарт» сыграли вничью, забив 8 голов в первом тайме
19 апреля
Сортировать
Все комментарии
stanichnik
stanichnik
вчера в 18:49
Всех православных со Светлой Пасхой, а болельщиков футбольного Динамо ещё и с победой над Рубином! Матч не видел, поэтому воздержусь от оценочных комментариев действий всех причастных к прошедшей игре. Замечу только, что москвичи в РПЛ не проигрывают казанцам четыре года подряд, в последних восьми встречах шесть побед и две ничьи, с разницей мячей девятнадцать - семь. Но тем не менее общий баланс встреч, благодаря подавляющему преимуществу клуба из Татарстана, добытому в первые двадцать лет этого столетия, ещё долго будет на стороне Рубина,(«Динамо» 9=15-18 (мячи: 39-55) «Рубин») А ведь болельщики со стажем помнят, что Динамовцы Москвы в своей истории до семьдесят девятого года прошлого столетия имели положительную статистику в противостоянии со всеми командами, принимавших участие в первенстве Высшей Лиги Советского Союза.
Болейте за своих, а не против чужих!
Ев17
Ев17
вчера в 18:18
Динамо со Скопинцевым и без - две большие разницы, жалко было в прошлой игре на левый фланг смотреть. Ну и Гладышева наконец прорвало
112910415
112910415
вчера в 17:54
динамовцы уже думают про следующий матч !
Kolymchanin
Kolymchanin
вчера в 16:49
Всех сораДникаюв с побеДой!!! Как обычно без валидола не обошлось, учидили в концовочке.
shlomo2
shlomo2
вчера в 16:46
Несмотря на то, что казанцы имели возможность отыграться в самой концовке, Динамо во втором тайме выглядело интересно и вполне наиграло на победу, просто третий гол должен был случиться пораньше. И все же действия Даку логике не поддаются - с ним казанцы могли забить со свободного почти наверняка.
Capral
Capral
вчера в 16:40
Какая мотивация за 0:4? Они давно уже не вспоминают. Я думаю, что мотивация сегодня, у них была другая...)))
баск
баск
вчера в 16:30
Серьёзных турнирных задач в чемпе казанцы давненько уже не решают, но 0:4 от Динамо в первом круге, кмк- достаточная мотивация для желания реванша.
Это я до матча так думал..)

В действительности же Рубину оказалось ничего не надо, он приехал просто побегать по хорошей травке ВТБ-Арены.
Тем более, что в Москве сейчас такие дивные погоды стоят (с)

В общем, гости сегодня были мёртвенькие, а Динамо на расслабоне.
Такие матчи обычно играются вничью, но в середине второго тайма у нас получилась атака с ассистентским рикошетом, да ещё Ярик принял нестандартное решение и смутил Ставера.

Самой интересной получилась концовка, когда уже в компенсированное время Нгамалё привёз на ровном месте свободный с угла своей вратарской, но казанцы его запороли.

После чего пропустили контру, в ходе которой позволили Битело пробить
буквально тренировочный мяч, и он положил его как в бильярде, подобное
Биту удаётся исключительно редко.

Что ж, сораДников с победой.
Следующий матч играем с Зенитом, тоже дома, и Личка настолько хочет, видимо, отличиться, что сегодня даже дал отдохнуть Карраскалю, хотя игра через шесть дней, можно было успеть сто раз наотдыхаться..
Пепс
Пепс
вчера в 16:27
Хоккей сегодня видимо будут судить также ((((
Futurista
Futurista
вчера в 16:19, ред.
Сегодня у Даку снова дубль...но есть нюанс)...🟨...🟨...
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 16:11, ред.
А почему волевая победа если Динамо не пришлось отыгрываться ни разу? И счёт почему 2:1 если Динамо 3 забили?
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 16:09
Поздравляю болельщиков Динамо с победой
Gotlib
Gotlib
вчера в 16:08, ред.
Кстати, пенальти чистейший был, так как игрок Рубина отбил мяч, летевший в створ ворот кистью руки.
Capral
Capral
вчера в 16:07, ред.
    A.S.A
    A.S.A
    вчера в 16:07
    Поздравляю Динамо с победой! Вообще игра была на три результата и даже в самой концовке, счет мог стать равным, но в итоге Димамо одержало более уверенную победу! Верхняя часть таблицы уплотнилась и это хорошо, борьба продолжается!
    Gotlib
    Gotlib
    вчера в 16:06
    Повезло, что не пропустили из-за мавра. Если бы Рубин сравнял счёт, то двойника Мартина Лютера уволили бы досрочно. А так попыхтит ещё какое-то время на тренерском посту.
    Capral
    Capral
    вчера в 16:03
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV
      вчера в 16:02
      С учетом судейства у меня странное впечатление от этого матча.
      VeniaminS
      VeniaminS
      вчера в 16:01
      Поздравляем Динамо с победой !!!
      Гость
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       