Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Головин рассказал о предложении от «Зенита»

вчера, 21:46

Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал, что у него было предложение от «Зенита».

«Зенит» обращался ко мне, да. Но я не хочу. Хотя, в конце концов, мне придётся вернуться в Россию.

Подписывайся в ВК
Все новости
Московские клубы интересуются Арсеном Адамовым
Вчера, 21:06
В «Рубине» рассказали, что могут остаться без основного левого защитника
Вчера, 15:33
«Крылья Советов» готовы продать лучшего бомбардира команды
Вчера, 10:31
В «Пари НН» отреагировали на новость о том, что «Локо» интересен Каккоев
21 апреля
В «Ростове» отреагировали на новость об интересе к Мохеби из Лиги 1
21 апреля
«Ахмат» приостановил переговоры с защитником иранского клуба «Гол Гахар»
21 апреля
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:36
рано возвращаться, рано !
drug01
drug01
вчера в 22:27
Зачем Зенит? Только Цска!
sv_1969
sv_1969
вчера в 22:19
Я думаю что Саня если вернётся то только к Коняшкам
sihafazatron
sihafazatron ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 22:18
За Кису однозначно лайк!!)))
Futurista
Futurista ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 22:10, ред.
Да...ютуб не у всех работает...
Там Киса Воробьянинов говорит, что торг здесь неуместен)...
sihafazatron
sihafazatron ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 21:58
Не вижу ничего.....белый экран просто ((
Futurista
Futurista ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 21:55
Futurista
Futurista
вчера в 21:48
Рановато)...годика 3 еще в Монако поиграть...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:47
В ЦСКА возвращайся))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 