Головин рассказал о предложении от «Зенита»

Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал, что у него было предложение от «Зенита».
«Зенит» обращался ко мне, да. Но я не хочу. Хотя, в конце концов, мне придётся вернуться в Россию.
Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал, что у него было предложение от «Зенита».
«Зенит» обращался ко мне, да. Но я не хочу. Хотя, в конце концов, мне придётся вернуться в Россию.
Там Киса Воробьянинов говорит, что торг здесь неуместен)...
Там Киса Воробьянинов говорит, что торг здесь неуместен)...