«Крылья Советов» готовы продать лучшего бомбардира команды

Заместитель генерального директора «Крыльев Советов» Руслан Пименов заявил о готовности клуба продать нападающего сборной России Ивана Сергеева.
Голы Сергеева говорят сами за себя — его движение, помощь команде, влияние на игру. Он в прекрасной форме.
Мы надеемся, что за ним придут другие клубы (смеётся), пусть приходят. Мы всегда ко всем открыты и готовы к диалогу.
Будут голы, значит, будут и предложения.
Напомним, контракт Сергеева с «Крыльями Советов» действует до июня 2027 года. В текущем сезоне 29-летний форвард сыграл 25 матчей, в которых забил 8 мячей и отдал 3 голевых передачи. Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 3 миллиона евро.
Ранее сообщалось, что Сергеев вошёл в историю «Крыльев Советов».