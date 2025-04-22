«Крылья Советов» готовы продать лучшего бомбардира команды

Заместитель генерального директора «Крыльев Советов» заявил о готовности клуба продать нападающего сборной России .

Голы Сергеева говорят сами за себя — его движение, помощь команде, влияние на игру. Он в прекрасной форме.

Мы надеемся, что за ним придут другие клубы (смеётся), пусть приходят. Мы всегда ко всем открыты и готовы к диалогу.

Будут голы, значит, будут и предложения.