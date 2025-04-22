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«Крылья Советов» готовы продать лучшего бомбардира команды

вчера, 10:31

Заместитель генерального директора «Крыльев Советов» Руслан Пименов заявил о готовности клуба продать нападающего сборной России Ивана Сергеева.

Голы Сергеева говорят сами за себя — его движение, помощь команде, влияние на игру. Он в прекрасной форме.

Мы надеемся, что за ним придут другие клубы (смеётся), пусть приходят. Мы всегда ко всем открыты и готовы к диалогу.

Будут голы, значит, будут и предложения.

Напомним, контракт Сергеева с «Крыльями Советов» действует до июня 2027 года. В текущем сезоне 29-летний форвард сыграл 25 матчей, в которых забил 8 мячей и отдал 3 голевых передачи. Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 3 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Сергеев вошёл в историю «Крыльев Советов».

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Все комментарии
gorets004
gorets004
вчера в 17:25
Сергеев будет забивать только в КС. поэтому никто не купит.это игрок 1 команды навсегда.
Capral
Capral
вчера в 12:09, ред.
Нигде, кроме Самары Сергеев не заиграет. Он может играть, исключительно под присмотром своего изобретателя Осинькина!!!!!!! А вот, то, что появились разговоры о его возможной продаже, говорит о том, что Осинькин, действительно может покинуть Крылья... Вот тогда, вслед за ним может уйти и Сергеев. Или, точнее сказать- вместе с ним.
112910415
112910415
вчера в 10:43
смех сквозь слёзы, однако !
Валерыч
Валерыч
вчера в 10:37
Да, видать, совсем плохи финансовые дела у КС, если своего лучшего форварда готовы продать.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 10:37
Какое-то дежавю, для полноты картины продавать нужно в Зенит
drug01
drug01
вчера в 10:33
Вошел в историю пусть там продолжает играть!
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