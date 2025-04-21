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В «Ростове» отреагировали на новость об интересе к Мохеби из Лиги 1

вчера, 12:34

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин отреагировал на информацию о том, что нападающим ростовчан и сборной Ирана Мохаммадом Мохеби интересуются в Лиге 1.

Знаем, что Мохеби интересуется ряд клубов. Официальных предложений в клуб не поступало, но ещё и трансферное окно не открылось.

Напомним, Мохеби выступает за «Ростов» с июля 2023 года. Его контракт истекает в июне 2026 года. В текущем сезоне 26-летний левый вингер сыграл 19 матчей, в которых забил 6 мячей и отдал 3 голевых передачи. Портал Transfermarkt оценивает иранца в 3,5 миллиона евро.

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Все комментарии
drive45
drive45
вчера в 18:11
Хороший перспективный игрок ,думаю что будет востребован в других чемпионатах.
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:39
Вот нормальный ответ - "Ждите когда форточку при откроют"...)))
Гость
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