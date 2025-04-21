В «Пари НН» отреагировали на новость о том, что «Локо» интересен Каккоев

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вчера, 15:01

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов отреагировал на информацию о том, что «Локомотив» проявляет интерес к защитнику нижегородцев .

Официальных предложений не было, только разговоры. Интерес от определённых российских клубов к Никите действительно есть, но официально на данный момент никто не обращался.

Каккоев выступает за «Пари НН» с июля 2020 года. Его контракт действует до июня 2026 года. В текущем сезоне 25-летний центральный защитник сыграл 26 матчей, в которых отметился голевой передачей и получил 8 карточек (7 жёлтых и одну красную). Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 1 миллион евро.