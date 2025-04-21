Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

В «Пари НН» отреагировали на новость о том, что «Локо» интересен Каккоев

вчера, 15:01

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов отреагировал на информацию о том, что «Локомотив» проявляет интерес к защитнику нижегородцев Никите Каккоеву.

Официальных предложений не было, только разговоры. Интерес от определённых российских клубов к Никите действительно есть, но официально на данный момент никто не обращался.

Каккоев выступает за «Пари НН» с июля 2020 года. Его контракт действует до июня 2026 года. В текущем сезоне 25-летний центральный защитник сыграл 26 матчей, в которых отметился голевой передачей и получил 8 карточек (7 жёлтых и одну красную). Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 1 миллион евро.

Подписывайся в ВК
Все новости
В «Ростове» отреагировали на новость об интересе к Мохеби из Лиги 1
Вчера, 12:34
«Ахмат» приостановил переговоры с защитником иранского клуба «Гол Гахар»
Вчера, 11:27
Слухи«Спартак» интересуется полузащитником «Индепендьенте»
Вчера, 10:31
Стало известно, ведут ли «Крылья Советов» переговоры о выкупе Зиньковского
Вчера, 10:11
СлухиЕвропейские клубы проявляют интерес к игроку «Локомотива»
Вчера, 10:03
Слухи«Балтика» заинтересована в подписании двух игроков «Химок»
20 апреля
Все комментарии
STVA 1
STVA 1
вчера в 15:27
Это ещё ни о чём не говорит
Scorp689
Scorp689
вчера в 15:14
В пердиве видимо нет желания играть...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 15:08
Присматриваются ,не значит что купили.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 