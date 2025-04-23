Клопп не будет тренировать клуб или сборную до лета 2026 года

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сегодня, 00:44

Бывший тренер «Ливерпуля» определился со своим будущим.

Немецкий специалист не будет возвращаться к тренерской деятельности раньше 2026 года. Клопп может снова занять тренерский мостик только летом следующего года — раньше это не произойдёт.