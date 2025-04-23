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Клопп не будет тренировать клуб или сборную до лета 2026 года

сегодня, 00:44

Бывший тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп определился со своим будущим.

Немецкий специалист не будет возвращаться к тренерской деятельности раньше 2026 года. Клопп может снова занять тренерский мостик только летом следующего года — раньше это не произойдёт.

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Все комментарии
Incredulous
Incredulous
сегодня в 12:08
Пока это всё на уровне слухов. Пока Анчелотти официально у руля Мадрида, никто ничего не скажет однозначно. А СМИ нужно о чём-то писать, набивать себе рейтинги, делать сенсации и т.д. Уверен ещё не одну статью увидим, в которой Клопп будет то близок к приходу в Реал, но далёк от этого. То же самое касается и Х. Алонсо. Пока что все эти новости околофутбольные, то от окружения главных действующих лиц, то от их приближённых, то от различных "достоверных" источников и т.д. То же самое было пару-тройку лет с сагой перехода Мбаппе в Реал, который неверное за это время не один десяток раз перешёл в Реал и отказался. Так что доверять сейчас таким новостям - это дело неблагодарное.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 09:01
Год отдыха - более чем достаточно. Если ДядьЮра и вправду рулить грядущим летом никуда не двинет..., значит есть сторонние тому обстоятельства: семья, здоровье и т.д.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 07:52
Пусть красных быков поднимает))) Реал подождет
112910415
112910415
сегодня в 07:47
ах, эти тренеры так импульсивны ...
не дотерпит беспокойный Клопп, вот увидите !
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 06:53, ред.
Ну и правильно, художнику нужна муза, если нет желания то не стоит форсировать, это же футбол, у футбола душа есть, на одном профессионализме далеко не уедешь, нужно желание, страсть и тогда будет успех, а если их нет то и качество выпускаемого продукта может пострадать.
Kosmos58
Kosmos58
сегодня в 06:28
Имеет право!
adekvat
adekvat
сегодня в 06:23
Хорошо подустал в Англии, что еще не отошел от работы.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 06:19
Вот и вам сказки что он возглавит Реал.... Карло не усидит еще годик...
Scorp689
Scorp689
сегодня в 04:57
Видимо бюджет семьи был рассчитан до 2026 года...
ᅠᅠ
ᅠᅠ
сегодня в 04:42
Раньше тренер не мог себе позволить сидеть без дела, потому что зарплаты не были такими, чтобы обеспечить себя до конца жизни. Приходилось работать и зарабатывать для обеспечения себя и своей семьи
Теперь же тренер уровня Клоппа за год может заработать на всю жизнь. А это всё бьёт по болельщикам. Миллионы людей по всему миру влюбились в тот вертикально-размашистый Ливерпуль Клоппа, и хотят дальше смотреть такой футбол. Но немцу незачем тренировать, он наслаждается жизнью, у него нет потребности в заработке.

Совсем недавно футболистов расслабили финансово, теперь тренеров. С этим нужно что-то делать, пока не прошли точку невозврата.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 02:22
Ну вот и хорошо. На нет и суда нет
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:59
Это Клопп заявил , что бы хоть на годик отстали с навязчивыми вопросами...)
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