Клопп не будет тренировать клуб или сборную до лета 2026 года

Бывший тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп определился со своим будущим.
Немецкий специалист не будет возвращаться к тренерской деятельности раньше 2026 года. Клопп может снова занять тренерский мостик только летом следующего года — раньше это не произойдёт.
не дотерпит беспокойный Клопп, вот увидите !
не дотерпит беспокойный Клопп, вот увидите !
Теперь же тренер уровня Клоппа за год может заработать на всю жизнь. А это всё бьёт по болельщикам. Миллионы людей по всему миру влюбились в тот вертикально-размашистый Ливерпуль Клоппа, и хотят дальше смотреть такой футбол. Но немцу незачем тренировать, он наслаждается жизнью, у него нет потребности в заработке.
Совсем недавно футболистов расслабили финансово, теперь тренеров. С этим нужно что-то делать, пока не прошли точку невозврата.
Теперь же тренер уровня Клоппа за год может заработать на всю жизнь. А это всё бьёт по болельщикам. Миллионы людей по всему миру влюбились в тот вертикально-размашистый Ливерпуль Клоппа, и хотят дальше смотреть такой футбол. Но немцу незачем тренировать, он наслаждается жизнью, у него нет потребности в заработке.
Совсем недавно футболистов расслабили финансово, теперь тренеров. С этим нужно что-то делать, пока не прошли точку невозврата.