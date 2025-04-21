Ибрагимович – великий лидер и ужасный босс. «Милан» развалили самоуверенные менеджеры

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сегодня, 14:23

Останутся без Лиги чемпионов.

Советник Ибрагимович действует на эмоциях

Бывший футболист «Милана» получил от владельцев клуба широкие полномочия. Хитро выбрал роль советника, как сделал Луиш Кампуш в ПСЖ . А по факту Ибрагимович босс и толкает эмоциональные речи в раздевалке. Ибрагимович хорош как лидер коллектива. В бытность футболистом менял психологию своих команд. В «Милане» Златан помог выиграть последний чемпионский титул. Это слова главного тренера Пиоли. Впрочем, одно дело быть лидером в раздевалке, где отвечаешь только за себя, а другое – управлять селекцией и подбирать наставников. Ибрагимович, как любой характерный футболист, может оказаться плохим менеджером. Для стратегического планирования надо быть скучнее и спокойнее. Златан работает на эмоциях. Выгнал Фонсеку и назначил Консейсау. Выбор был интересным, но новый португалец не подошел команде. На этапе оценки Ибрагимович не изучил кандидата. Златан думает, что если человек с замашками лидера, то автоматически всё исправит. И наоборот, если Фонсека иной, то его стоило уволить. Ибрагимович в шутку описывал свою роль в «Милане» вот так:

У меня простая роль. Я – главный босс, а другие работают на меня. Когда лев уходит, котята приближаются. Когда лев возвращается, котята разбегаются. Но я не имею в виду команду.

Когда бывший футболист без опыта работы тренером указывает менеджерам «Милана», для которых он «лев», а они «котята», то не стоит удивляться разночтениям с Консейсау. В сентябре Ибрагимович заявил, что подписал чемпиона Европы Морату, поскольку Альваро, по мнению Златана, «идеально сбалансированный опытный форвард». Якобы с ДНК «Милана», хотя раньше в Италии испанец играл только за «Ювентус». Через шесть месяцев «главный босс» сцепился с Моратой и парочкой других игроков на тренировке команды. Ибрагимович заявил, что Альваро не прижился. Конечно, когда зимой подписывают мексиканца Хименеса из «Фейеноорда», а испанцу указывают на дверь и выгоняют в аренду в «Галатасарай», то тяжело «прижиться». Ибрагимович вредит «Милану», поскольку не понял разницу между заносчивостью футболиста, которая в правильных дозах бывает полезной, и заносчивостью ключевого менеджера, ведущей к серии хаотичных решений и приводит большие клубы в упадок. У «Милана» четыре неудачи в последних пяти поединках. Уступили в ключевом матче.

«Милан» ставит на неподходящих менеджеров

Удобно сравнивать с соседями. Индзаги тренирует «Интер» четыре года. За это время «Милан» сменил троих наставников. Планируют уволить Консейсау по окончанию сезона. Сержиу лишь недавно появился в клубе, но не сработался с коллективом и руководством. Консейсау привык, что в «Порту» построена система управления, где он главный человек. У «Милана» всё иначе. Впрочем, Сержиу тоже виноват. Нельзя заявлять, что футболист прекрасно готов, ставить его в основу, а потом делать замену в первом тайме. Проблемой «Милана» становится темперамент не только Ибрагимовича, а и главного тренера Консейсау. Это бывшие дерзкие футболисты, которые не привыкли к работе с теми, кого надо настраивать, а не запугивать и ругать постоянно. «Милан» не работает так, как рассчитывали. Эмоциональный всплеск после камбэков против «Интера» и «Ювентуса» в матчах Суперкубка Италии не удалось использовать во благо.

Хорошая форма отдельных игроков, вроде хавбека Рейндерса – голландец заинтересовал других грандов, не мешает допускать явные ошибки всем остальным. Увольнение Пиоли, возможно, было ошибкой. Были слухи о возвращении Паоло, который выиграл для «Милана» первое за 11 лет Скудетто. Также фигурировала фамилия Аллегри. У Массимилиано тоже есть чемпионство с «Миланом», предпоследний титул. Ставка на ветеранов теоретически может сработать. Но пока Ибрагимович не выбрал стратегию, а мечется между путями на перекрестке, «россонери» продолжат бесславный путь. Команда с футболистами из Франции, США и Португалии обречена на эмоциональные всплески и попытки показать кубковый характер. Конечно, в матче против «Интера» в среду надо верить в победу и проход в финал Кубка Италии. Вот только так не попасть в Лигу чемпионов. «Милан» в девяти пунктах от четвертой в Серии А «Болоньи».

«Россонери» не вернутся без собственного Маротты

Скудетто три года назад, полуфинал Лиги чемпионов и Суперкубок Италии в начале года – успехи «Милана». Состав не назвать ужасным. Некоторых футболистов команды попытаются летом выдернуть в богатые клубы. Вот только нет последовательности, что тормозит стройку великого «Милана». «Россонери» обыграли «Реал» на общем этапе Лиги чемпионов. А потом вылетели от «Фейеноорда» в плей-офф Лиги чемпионов. Чуть позже «Интер» показал разницу. Индзаги дважды деловито обыграл этот голландский клуб. У соседей есть Беппе Маротта, прекрасный директор, который создавал чемпионские проекты в Турине и Милане. «Интер» снова в полуфинале Лиги чемпионов. А «Милан» вчера уступил «Аталанте». Великий клуб на девятой строчке в таблице. Пропуск сезона в Лиге чемпионов – удар по бюджету. Отсутствие у клуба владельцев и директоров, которые знают, что делают – удар под дых. Также не хватает квалификации. «Милан» назначал и увольнял специалистов, которые по харизме и мастерству не были равны Маротте.

Джузеппе без огромных денег создал боеспособный «Интер». Ему помогает Пьеро Аузилио, многолетний спортивный директор «Интера». У «Милана», где есть перспективный скаут Монкада, нет опытных управленцев, чтобы поддержать грамотные решения Джеффри. Французу всего 38 лет, но ему нужен супервайзер позицией выше. Новички прошлого лета не впечатлили публику. Эмерсон, Павлович и Фофана не всегда играли ужасно, но кто здесь сделает «Милан» чемпионом в борьбе с «Интером» и «Наполи»? Таких людей в заявке нет. До начала сезона тренером выбрали Хулена Лопетеги. Потом от испанца резко отказались в пользу Фонсеки. Паулу конфликтовал с некоторыми игроками. Советник Ибрагимович ссорился с португальцем и футболистами. Пришел Консейсау – ничего нового. Снова эмоции, обиды, перепалки, резкие развороты и неумение работать стабильно. Футболисты, особенно таланты вроде Леау, виноваты, но корень проблем «Милана» за пределами поля. Американский владелец клуба Кардинале не понимает футбол.