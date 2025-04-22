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Советник Переса подталкивает Флорентино к приглашению Клоппа в «Реал»

вчера, 17:53

Бывший тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп может возглавить «Реал».

Анас Лаграри, специальный советник Флорентино Переса, подталкивает его к тому, чтобы он пригласил немецкого специалиста в мадридский клуб.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 22:35
Даже не знаю, подходит ли он Реалу!?
Incredulous
Incredulous
вчера в 20:15
Тут у Флорентино, конечно непростой выбор. Есть две кандидатуры на пост главного Тренера Реала, но нет определённого фаворита. У каждого есть свои плюсы и минусы.

Клопп более опытный, более закалённый тренер. С серьёзными достижениями и трофеями за плечами. Имеет хорошую практику работы большими клубами и топ-футболистами.

Х. Алонсо более молодой тренер, перспективный, амбициозный. Такого тренерского багажа как у Клоппа конечно нет. Но Алонсо бывший игрок Реала, более хорошо знаком с внутренней кухней Реала, знаком с Пересом. С Байером показал, что способен добиваться результата.

Оба тренера исповедуют практически одинаковый футбол. И у обоих одни и те же минусы, а именно отсутствие игровой гибкости, сильный перегиб в сторону атаки, в ущерб обороне.

Как по мне выбор очень не простой.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 19:03
Подталкивай, не подталкивай Переса..., этот дед сам себе на уме.
Зидан будет рулить..., пока Карло года 2 в себя приходить будет.
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 18:55
Каждый тренер переходящий в Реал, очень рискует, там самые высокие требования. Но также есть обратная сторона медали, Реал - это самая верхушка футбола , трофеи, слава, и авторитет, тебе обеспечены. Каждый тренер должен рискнуть возглавить Реал, выдержать это давление, и стать сильнее.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:39
Хави Алонсо лучше остаться в Германии. Там у него есть доверие от боссов Байера. Есть признание. Зачем ему в клуб, который мало поддержит?))
Валерыч
Валерыч
вчера в 18:16
Вряд ли Клопп пойдёт в "Реал"...
sv_1969
sv_1969
вчера в 18:14
А нужен ли Юргену этот электрический стул?
drug01
drug01
вчера в 18:11
Клопп в Реале это не его профиль!
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:10, ред.
Да зачем он нужен в Реале. Пусть работает в Германии, Австрии ,но только не в Реале.
Вещий
Вещий
вчера в 17:54
Думаю что Клопп сам не согласится...
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