Советник Переса подталкивает Флорентино к приглашению Клоппа в «Реал»

Бывший тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп может возглавить «Реал».
Анас Лаграри, специальный советник Флорентино Переса, подталкивает его к тому, чтобы он пригласил немецкого специалиста в мадридский клуб.
Бывший тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп может возглавить «Реал».
Анас Лаграри, специальный советник Флорентино Переса, подталкивает его к тому, чтобы он пригласил немецкого специалиста в мадридский клуб.
Клопп более опытный, более закалённый тренер. С серьёзными достижениями и трофеями за плечами. Имеет хорошую практику работы большими клубами и топ-футболистами.
Х. Алонсо более молодой тренер, перспективный, амбициозный. Такого тренерского багажа как у Клоппа конечно нет. Но Алонсо бывший игрок Реала, более хорошо знаком с внутренней кухней Реала, знаком с Пересом. С Байером показал, что способен добиваться результата.
Оба тренера исповедуют практически одинаковый футбол. И у обоих одни и те же минусы, а именно отсутствие игровой гибкости, сильный перегиб в сторону атаки, в ущерб обороне.
Как по мне выбор очень не простой.
Клопп более опытный, более закалённый тренер. С серьёзными достижениями и трофеями за плечами. Имеет хорошую практику работы большими клубами и топ-футболистами.
Х. Алонсо более молодой тренер, перспективный, амбициозный. Такого тренерского багажа как у Клоппа конечно нет. Но Алонсо бывший игрок Реала, более хорошо знаком с внутренней кухней Реала, знаком с Пересом. С Байером показал, что способен добиваться результата.
Оба тренера исповедуют практически одинаковый футбол. И у обоих одни и те же минусы, а именно отсутствие игровой гибкости, сильный перегиб в сторону атаки, в ущерб обороне.
Как по мне выбор очень не простой.