Постекоглу уйдёт из «Тоттенхэма» в конце сезона независимо от итогов ЛЕ

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вчера, 19:22

по окончании нынешнего сезона уйдёт с поста главного тренера «Тоттенхэма» вне зависимости от результатов команды.

«Шпоры» ранее вышли в полуфинал Лиги Европы, но рулевой покинет лондонский клуб, даже если выиграет данный турнир.

Летом из «Тоттенхэма» уйдёт и спортивный директор Скотт Манн, поддерживающий Постекоглу – его заменит бывший директор «Арсенала» Винаи Венкатешам.

Ранее сообщалось, что «шпор» может возглавить один из бывших тренеров команды.