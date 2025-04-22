Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

Постекоглу уйдёт из «Тоттенхэма» в конце сезона независимо от итогов ЛЕ

вчера, 19:22

Анге Постекоглу по окончании нынешнего сезона уйдёт с поста главного тренера «Тоттенхэма» вне зависимости от результатов команды.

«Шпоры» ранее вышли в полуфинал Лиги Европы, но рулевой покинет лондонский клуб, даже если выиграет данный турнир.

Летом из «Тоттенхэма» уйдёт и спортивный директор Скотт Манн, поддерживающий Постекоглу – его заменит бывший директор «Арсенала» Винаи Венкатешам.

Ранее сообщалось, что «шпор» может возглавить один из бывших тренеров команды.

Подписывайся в ВК
Все новости
СлухиСоветник Переса подталкивает Флорентино к приглашению Клоппа в «Реал»
Вчера, 17:53
СлухиВан Нистелрой на этой неделе встретится с руководством «Лестера»
Вчера, 16:39
Ибрагимович – великий лидер и ужасный босс. «Милан» развалили самоуверенные менеджеры
21 апреляRoman Novikov в блоге Дно пробитоКомментарии2
СлухиКонсейсау покинет пост главного тренера «Милана» по окончании сезона
21 апреля
«Байер» не будет препятствовать уходу Алонсо в «Реал»
20 апреля
СлухиАнчелотти будет отправлен в отставку, если «Реал» не обыграет «Атлетик»
20 апреля
Сортировать
Все комментарии
DXTK
DXTK ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 09:42
Напоминает это все историю с Хуанде Рамосом когда шпоры выиграли кубок лиги последний трофей на сегодня, но показывали ужасные результаты в чемпионате. Тренера уволили и сменили на Реднаппа, он тоже вышел в финал кубка лиги но проиграл..........
Думаю Тоттенхэм скорей всего не выйдет в финал, дело тут не в Постекоглу а в игроках.............Моуриньо и Конте поняли что тут дело полная опа....и делать тут нечего, когда команда не стремиться ни к чему............Если такие Топовые тренеры ничего не достигли что все хотят от австралийца.........

PS Поставте Гвардиолу в Тоттенхэм и все увидят что он простой тренер......... думаю что Пеп ничего тут не достиг бы........
DXTK
DXTK
сегодня в 09:33
Бывший директор Арсенала придет в Тоттенхэм, там что Леви совсем кукухой поехал??? тогда точно в чемпионшип в след году отправят клуб..........

Думаю проблема не в Постекоглу а в игроках. Они не хотят играть это видно. в АПЛ полная деградация, но в ЛЕ кое как дошли до полуфинала? как это объяснить......если провал то команда во всех турнирах повылетает на ранних стадиях......... Конте тогда сказал ту правду которую команда не хочет принимать, что игроки и клуб не хотят меняться и стремиться к большему........

PS Зачем говорить об уходе тренера за ранее если команда играет в полуфинале еврокубка?.......... теперь ни у игроков ни у тренера нету никакой мотивации бороться если, все равно ждет неизбежное.
Валерыч
Валерыч
сегодня в 09:10
Давно пора уже было от него избавляться.
Очень слабый тренер, при котором команда только деградирует.
112910415
112910415
сегодня в 07:41
устал мучиться, выходит
therapy
therapy
сегодня в 06:41
Постекоглу- слаб как тренер для Англии, изначально нечего было ожидать...
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 23:59
А что были варианты?
Алексей Богатов
Алексей Богатов
вчера в 22:35
Как раз Ван Нистелрой освободится
zdeniss
zdeniss
вчера в 21:55
Веселая команда была, мне нравилось как играет ТТХ, немного больше уделить защите - там проходной двор. А нападение неплохое.
Ron09
Ron09
вчера в 21:20
Тотенхэм уволили Почеттино мало им было места в еврокубках хотели большего, мало было финал ЛЧ хотели большего в итоге где они?
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:54
Нынче на игру ТТХ, "без слез не глянешь" - так что отставка тренера - вполне объяснима...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 