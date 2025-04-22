Постекоглу уйдёт из «Тоттенхэма» в конце сезона независимо от итогов ЛЕ

Анге Постекоглу по окончании нынешнего сезона уйдёт с поста главного тренера «Тоттенхэма» вне зависимости от результатов команды.
«Шпоры» ранее вышли в полуфинал Лиги Европы, но рулевой покинет лондонский клуб, даже если выиграет данный турнир.
Летом из «Тоттенхэма» уйдёт и спортивный директор Скотт Манн, поддерживающий Постекоглу – его заменит бывший директор «Арсенала» Винаи Венкатешам.
Ранее сообщалось, что «шпор» может возглавить один из бывших тренеров команды.
Думаю Тоттенхэм скорей всего не выйдет в финал, дело тут не в Постекоглу а в игроках.............Моуриньо и Конте поняли что тут дело полная опа....и делать тут нечего, когда команда не стремиться ни к чему............Если такие Топовые тренеры ничего не достигли что все хотят от австралийца.........
PS Поставте Гвардиолу в Тоттенхэм и все увидят что он простой тренер......... думаю что Пеп ничего тут не достиг бы........
Думаю Тоттенхэм скорей всего не выйдет в финал, дело тут не в Постекоглу а в игроках.............Моуриньо и Конте поняли что тут дело полная опа....и делать тут нечего, когда команда не стремиться ни к чему............Если такие Топовые тренеры ничего не достигли что все хотят от австралийца.........
PS Поставте Гвардиолу в Тоттенхэм и все увидят что он простой тренер......... думаю что Пеп ничего тут не достиг бы........
Думаю проблема не в Постекоглу а в игроках. Они не хотят играть это видно. в АПЛ полная деградация, но в ЛЕ кое как дошли до полуфинала? как это объяснить......если провал то команда во всех турнирах повылетает на ранних стадиях......... Конте тогда сказал ту правду которую команда не хочет принимать, что игроки и клуб не хотят меняться и стремиться к большему........
PS Зачем говорить об уходе тренера за ранее если команда играет в полуфинале еврокубка?.......... теперь ни у игроков ни у тренера нету никакой мотивации бороться если, все равно ждет неизбежное.
Думаю проблема не в Постекоглу а в игроках. Они не хотят играть это видно. в АПЛ полная деградация, но в ЛЕ кое как дошли до полуфинала? как это объяснить......если провал то команда во всех турнирах повылетает на ранних стадиях......... Конте тогда сказал ту правду которую команда не хочет принимать, что игроки и клуб не хотят меняться и стремиться к большему........
PS Зачем говорить об уходе тренера за ранее если команда играет в полуфинале еврокубка?.......... теперь ни у игроков ни у тренера нету никакой мотивации бороться если, все равно ждет неизбежное.
Очень слабый тренер, при котором команда только деградирует.
Очень слабый тренер, при котором команда только деградирует.