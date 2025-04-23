«Ливерпулю» придётся заплатить «Бенфике» ещё 4,3 млн фунтов за Нуньеса

«Ливерпулю», вероятно, придётся заплатить ещё один бонус «Бенфике» за нападающего Дарвина Нуньеса.
Если в нынешнем сезоне форвард ещё один раз выйдет в старте «красных» в матче АПЛ, то английскому клубу надо будет перевести португальской команде дополнительные 4,3 млн фунтов стерлингов.
понятно, в португ.лиге Нуньес был звездой.
но одно дело колотить голы за Бенфику.
друое дело приехать в АПЛ в юном возрасте в топ клуб.
выслушивать все эти сравнения с Холландом и прочее...
большие ожидания,темп чемпионата и неправильное использование на позиции под реалии АПЛ. это конечно снизило эффект от Дарнина.
иногда при Клоппе в роли столба и в подыгрыше уругваец не плохо смотрелся и соображал. но Ливерпуль привык играть с ложной девяткой.
Фирмино задал высший уровень интелллекта, движения и реализации.
Дарвин игрок более силовой, более прямолинейный.
может человек не безнадежный футболист.
тогда ему надо попасть в свой клуб.
там перезагрузиться. еще раз перезагрузиться. и играть и играть.
голы придут.
понятно, в португ.лиге Нуньес был звездой.
но одно дело колотить голы за Бенфику.
друое дело приехать в АПЛ в юном возрасте в топ клуб.
выслушивать все эти сравнения с Холландом и прочее...
большие ожидания,темп чемпионата и неправильное использование на позиции под реалии АПЛ. это конечно снизило эффект от Дарнина.
иногда при Клоппе в роли столба и в подыгрыше уругваец не плохо смотрелся и соображал. но Ливерпуль привык играть с ложной девяткой.
Фирмино задал высший уровень интелллекта, движения и реализации.
Дарвин игрок более силовой, более прямолинейный.
может человек не безнадежный футболист.
тогда ему надо попасть в свой клуб.
там перезагрузиться. еще раз перезагрузиться. и играть и играть.
голы придут.
на замену будет выходить..
на замену будет выходить..