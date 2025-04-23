Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

«Ливерпулю» придётся заплатить «Бенфике» ещё 4,3 млн фунтов за Нуньеса

вчера, 20:31

«Ливерпулю», вероятно, придётся заплатить ещё один бонус «Бенфике» за нападающего Дарвина Нуньеса.

Если в нынешнем сезоне форвард ещё один раз выйдет в старте «красных» в матче АПЛ, то английскому клубу надо будет перевести португальской команде дополнительные 4,3 млн фунтов стерлингов.

Подписывайся в ВК
Все новости
СлухиХусанов может покинуть «Манчестер Сити»
Вчера, 20:16
СлухиМЮ готов заплатить около 100 млн евро за двух нападающих из АПЛ
Вчера, 19:46
Слухи«Челси» хочет подписать вингера «Ювентуса»
Вчера, 19:29
СлухиГюндоган не планирует уходить из «Манчестер Сити»
Вчера, 19:09
«Комо» выкупит защитника «Барселоны»
Вчера, 18:57
Слухи«Манчестер Сити» хочет подписать защитника «Лацио»
Вчера, 18:35
Сортировать
Все комментарии
Grizly88
Grizly88
вчера в 22:51
Нуньесу надо переходить в какой то середняк Серии А или Лалиги
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:28
Бенфика и агент Дарвина круто провернули дело с Ливерпулем.
понятно, в португ.лиге Нуньес был звездой.
но одно дело колотить голы за Бенфику.
друое дело приехать в АПЛ в юном возрасте в топ клуб.
выслушивать все эти сравнения с Холландом и прочее...
большие ожидания,темп чемпионата и неправильное использование на позиции под реалии АПЛ. это конечно снизило эффект от Дарнина.
иногда при Клоппе в роли столба и в подыгрыше уругваец не плохо смотрелся и соображал. но Ливерпуль привык играть с ложной девяткой.
Фирмино задал высший уровень интелллекта, движения и реализации.
Дарвин игрок более силовой, более прямолинейный.
может человек не безнадежный футболист.
тогда ему надо попасть в свой клуб.
там перезагрузиться. еще раз перезагрузиться. и играть и играть.
голы придут.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 20:55
поэтому он и сидит в запасе, всё равно летом уходить будет,

на замену будет выходить..
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 20:50, ред.
Его можно в отпуск отправить уже)
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 20:41
Хочет играть пусть платит из своих)
Petruccio
Petruccio
вчера в 20:34
Можно просто не выпускать его больше и платить не придётся.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 